Photovoltaik oder Solarthermie: Wann sich was anbietet

"Mein Dach zeigt nicht genau nach Süden": In einem solchen Fall denken viele Hausbesitzende gar nicht erst über Solarthermie oder Photovoltaik nach. Doch hier liegt ein Missverständnis vor: Selbst auf einer senkrechten Gebäudenordseite kommen noch 35 Prozent der Sonneneinstrahlung an. Dort eine Solarthermie- oder Photovoltaik-Anlage zu installieren, ist nicht wirklich sinnvoll. Aber mit einer Einstrahlungsscheibe können Sie grob berechnen, was bei Ihrem Hausdach über das Jahr betrachtet "herauskommen" könnte.

So produziert eine Photovoltaik-Anlage auf einem 45 Grad geneigten Ostdach immerhin um die 80 Prozent dessen, was eine optimal mit 30 Grad Neigung nach Süden ausgerichtete Anlage erzeugt. Für Solarthermie-Anlagen empfiehlt sich die nach Westen zeigende Dachseite, falls es in Richtung Süden nicht möglich ist. Nachmittags und abends ist es dort wärmer als am Morgen. Deshalb ist das Ostdach wiederum besser für Photovoltaik als das Westdach. Solarzellen arbeiten bei geringeren Temperaturen effektiver als bei hohen.