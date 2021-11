Das ist Plan B, wenn die Klimakonferenz in Glasgow scheitert

Tausende von Delegierten treffen sich derzeit im schottischen Glasgow zur jährlichen UN-Klimakonferenz, wo sie zwei Wochen lang über eine lange Liste von Aktionspunkten streiten werden, die sich auf eine einzige Frage summieren: Wie viel schneller wird es Maßnahmen geben, um eine katastrophale Erwärmung in diesem Jahrhundert zu verhindern?

Wenn die bisherige Geschichte solcher Gipfel recht behält, wie es laufen wird, lautet die Antwort wohl: nicht viel schneller. Nach 25 derartigen Gipfeltreffen in den letzten drei Jahrzehnten sind die weltweiten Treibhausgasemissionen – abgesehen von einigen Einbrüchen während wirtschaftlicher Abschwünge – weiter angestiegen. Es wird erwartet, dass die Klimaverschmutzung im Jahr 2021 wieder immens ansteigt und fast den Höchststand von 2019 erreicht, da sich die Wirtschaft von der Pandemie erholt hat.

Sechs Jahre nach der Verabschiedung des bahnbrechenden Pariser Klimaabkommens haben sich die Länder noch immer nicht dazu verpflichtet, geschweige denn die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die Emissionen auch nur annähernd so kräftig zu reduzieren, wie es für das Erreichen des Ziels des Abkommens erforderlich wäre: eine globale Erwärmung von 2 Grad in diesem Jahrhundert zu verhindern und den Anstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen. Und den reichen Ländern fehlen immer noch Dutzende von Milliarden Dollar an jährlichen Mitteln, um den Entwicklungsländern bei der Bekämpfung des Klimawandels zu helfen.

Temperaturanstieg von 3 Grad

Wenn die Länder nicht mehr tun, als die losen Zusagen zu erfüllen, die sie im Rahmen des Abkommens für 2030 gemacht haben, wird sich der Planet in diesem Jahrhundert wahrscheinlich um etwa 2,7 Grad erwärmen, ergab der kürzlich veröffentlichte "Emissionslückenbericht" des UN-Umweltprogramms. Wenn sie sich nur an die bereits bestehende Klimapolitik halten, könnte der Temperaturanstieg mehr als 3 Grad betragen.

In einer 3 Grad wärmeren Welt werden wahrscheinlich Korallenriffe verschwinden, die Eisschilde beginnen zu kollabieren, hundertjährige Dürren werden alle paar Jahre in weiten Teilen der Welt auftreten, und der Anstieg des Meeresspiegels könnte Hunderte von Millionen Menschen zur Umsiedlung zwingen, so verschiedene Studien.

"Wenn das Ziel darin besteht, ein sicheres, lebenswertes Klima für die Mehrheit der Weltbevölkerung zu erhalten, ist die Note eine Sechs", sagt Jessica Green, eine außerordentliche Professorin für Politikwissenschaft an der Universität Toronto, die sich mit Klimagovernance beschäftigt. "Wir sind noch nicht am Ziel; wir sind nicht einmal in der Nähe."

Angesichts des kurzfristigen geopolitischen Kalküls, das von Überlegungen zu politischer Stärke, internationalem Vorteil und inländischem Wachstum dominiert wird, ist der mangelnde Fortschritt nicht sonderlich überraschend.

Jeder Vertrag, an dem fast alle Staaten der Welt beteiligt sind, vom Kyoto-Protokoll bis zum Pariser Abkommen, muss so weit verwässert werden, dass er einfach nicht mehr viel verlangt. Im Rahmen des Pariser Abkommens von 2015 sind die Emissionsziele selbstbestimmt, freiwillig und nicht bindend. Es gibt keine wirkliche Strafe für die Nichteinhaltung ehrgeiziger Ziele oder die Nichterreichung dieser Ziele, abgesehen von internationalem Tamtam.

Unfaire Klimavereinbarungen

Die Staats- und Regierungschefs und ihre Bürger werden aufgefordert, jetzt freiwillig für Vorteile zu zahlen, die größtenteils erst Jahrzehnte später eintreten werden – und die es überhaupt nicht geben wird, wenn andere Länder ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Die Klimavereinbarungen verlangen auch von armen Ländern, die nur einen Bruchteil der von den reichen Ländern verursachten Emissionen verursacht haben, ihr Wachstum zu drosseln und den Zugang ihrer Bürger zu Energie und höherer Lebensqualität einzuschränken, und zwar mit nur vagen, nicht nachprüfbaren Versprechungen von Unterstützung.

Während die Staats- und Regierungschefs und die Verhandlungsführer in Glasgow zusammenkommen, hoffen viele Beobachter, dass die Welt den Schwung und das Vertrauen in das Pariser Abkommen wiederherstellen kann. Gleichzeitig gibt es aber auch immer mehr Stimmen, die der Meinung sind, dass der lockere internationale Rahmen niemals zu größeren Emissionssenkungen führen wird und sogar die Aufmerksamkeit von anderen Modellen ablenken könnte, die mehr bewirken könnten.

Wir könnten bald wissen, wer Recht hat. Wie der US-Klimabeauftragte John Kerry kürzlich gegenüber der BBC erklärte, ist die UN-Konferenz die "letzte Hoffnung für die Welt, die Dinge in den Griff zu bekommen".