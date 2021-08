Plug-in-Hybride: Förderung entfällt für einige Modelle

Bislang mussten Plug-in-Hybride 40 Kilometer rein elektrisch schaffen oder im kombinierten Verbrauch unter 50 Gramm CO₂ je Kilometer bleiben, damit es für sie eine Kaufprämie gibt. Ab Januar 2022 ändert sich zumindest die erste Vorgabe. Dann müssen Plug-in-Hybride mindestens 60 km schaffen, um weiterhin gefördert zu werden. Entscheidend ist die Erstzulassung. Wer jetzt bestellt und Anfang des Jahres sein neues Auto bekommt, sollte genau hinsehen, ob die künftigen Förderrichtlinien eingehalten werden.

Plug-in-Hybride profitieren von der aktuellen Förderpolitik, obwohl ihr Nutzen für die Umwelt in den allermeisten Szenarien recht übersichtlich ist. Denn in Tests fällt immer wieder auf, dass der Stromverbrauch erheblich höher ist als in batterieelektrischen Autos. Dennoch war der aktuell noch amtierenden Bundesregierung allein die Möglichkeit, ein paar Kilometer ohne Verbrennungsmotor fahren zu können, eine enorme summe Geld wert – und zwar vollkommen unabhängig davon, ob der Fahrer von der Lademöglichkeit Gebrauch macht oder nicht.

Liegt der Nettolistenpreis eines entsprechenden Plug-in-Hybrid-Basismodells unter 40.000 Euro, steuert das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 4500 Euro dazu, sofern der Hersteller seinerseits 2250 Euro nachlässt. Kostet der Basis-PHEV netto zwischen 40.000 und 65.000 Euro, reduziert sich der Zuschuss auf 3750 (BAFA) und 1875 Euro (Herstelleranteil).

Modelle, die nicht mehr gefördert werden

Es gibt eine ganze Reihe von Modellen, die – Stand 17. August 2021 – ab Januar 2022 nicht mehr gefördert werden, weil sie entweder zu viel verbrauchen oder rein elektrisch nicht weit genug fahren. In den meisten Fällen ist davon auszugehen, dass die Autohersteller die E-Reichweite mit leicht vergrößerten Batterien über die erforderliche Marke von 60 km hieven.

Interessenten der folgenden Modelle sollten sich die Förderung schriftlich im Kaufvertrag zusichern lassen – sei es nun durch eine Erstzulassung bis Ende Dezember 2021, einen veränderten Antriebsstrang oder eine vergrößerte Batterie.

Audi Q7 55 TFSI e quattro BMW 545e xDrive Limousine (ab 11/2020, Typ: 31 CH) Ford EXPLORER PLATINUM 3.0L EcoBoost Ford EXPLORER ST-LINE 3.0L EcoBoost Ford Tourneo Custom Bus Titanium Ford Transit Custom Kastenwagen Einzelkabine LKW Basis Ford Transit Custom Kastenwagen Einzelkabine LKW Limited Ford Transit Custom Kastenwagen Einzelkabine LKW Trend Ford Transit Custom Kombi PKW Trend Jaguar F-PACE P400e AWD (21MY) Jaguar F-PACE P400e AWD (21.25MY) Jaguar F-PACE P400e AWD S (21MY) Jaguar F-PACE P400e AWD S (21.25MY) Jaguar F-PACE P400e AWD R-Dynamic S (21MY) Jaguar F-PACE P400e AWD R-Dynamic S (21.25MY) Jeep Compass PHEV First Ed. 4xe 240PS Jeep Compass PHEV S 240PS Jeep Compass PHEV Trailhawk 240 PS Jeep Renegade PHEV First Ed. PHEV 4Xe 240PS AT, 1.3 T4 Jeep Renegade PHEV Limited 190PS Jeep Renegade PHEV Longitude 190PS Jeep Renegade PHEV S 240PS Jeep Renegade PHEV Trailhawk 240PS Jeep Wrangler PHEV First Edition 4xe Jeep Wrangler PHEV Sahara Jeep Wrangler PHEV 80th Anniversary Jeep Wrangler PHEV Rubicon Kia Ceed XCeed Plug-in Hybrid Platinum Edition Land Rover Defender 110 P400e AWD (22MY) Land Rover Range Rover Velar P400e AWD (21MY) Land Rover Range Rover Velar P400e AWD S (21MY) Land Rover Range Rover Velar P400e AWD R-Dynamic (21MY) Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC (Coupé) Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC (SUV) Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC Coupé (MJ 801) Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC SUV (MJ 801) Volkswagen Touareg Elegance eHybrid (CR73YJ) Volkswagen Touareg Atmosphere eHybrid (CR72YJ) Volvo XC60 Recharge T6 AWD Inscription Expression MY21 Volvo XC60 Recharge T6 AWD Inscription Expression MY22 Volvo XC60 Recharge T6 AWD Inscription MY21 Volvo XC60 Recharge T6 AWD Inscription MY22 Volvo XC60 Recharge T6 AWD R-Design Expression MY21 Volvo XC60 Recharge T6 AWD R-Design MY21 Volvo XC60 Recharge T6 AWD R-Design MY22 Volvo XC60 Recharge T8 AWD Inscription Expression MY21 Volvo XC60 Recharge T8 AWD Inscription Expression MY22 Volvo XC60 Recharge T8 AWD Inscription MY21 Volvo XC60 Recharge T8 AWD Inscription MY22 Volvo XC60 Recharge T8 AWD R-Design Expression MY21 Volvo XC60 Recharge T8 AWD R-Design MY21 Volvo XC60 Recharge T8 AWD R-Design MY22 Volvo XC90 Recharge T8 AWD Inscription Expression MY21 Volvo XC90 Recharge T8 AWD Inscription Expression MY22 Volvo XC90 Recharge T8 AWD R-Design Expression MY21

(mfz)