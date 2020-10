Post aus Japan: Bakterien für den Klimaschutz

James Liao, der Präsident von Taiwans Academia Sinica, hat seiner Pressestelle Raum für eine mutige Überschrift gegeben. "Der Grundstein für tiefe Dekarbonisierung!", beginnt die Presseerklärung des Grundlagenforschungsinstituts. Der Anlass des großen Versprechens: Ein Forscherteam des Instituts hat synthetische Bakterien erzeugt, die Methanol in Rohstoff für hochwertige Chemikalien, Medikamente und Kraftstoffe umwandeln können.

"Viel Potenzial"

Für Präsident Liao ist dies ein wichtiger Schritt, Treibhausgase wie Kohlendioxid und Methan zu reduzieren, in dem man sie als Rohstoff nutzt. Die Idee ist, diese Stoffe in flüssiges Methanol umzuwandeln. Doch bisher gab es keine Bakterien, die Methanol absorbieren konnten, erklärt Liao. Und dies ist nur der erste Schritt für ihn. "Die Entwicklung verfügt über viel Potenzial, Treibhausgase wirklich zu reduzieren", verheißt Liao.

Man denke nur daran, dass Kraftstoffe nicht mehr aus Biomasse gewonnen werden müssten. Die Anbauflächen, die für so genannten Biokraftstoff notwendig sind, könnten dann wieder Lebensmittel produzieren. Auch die Plastikherstellung könnte zum Treibhausgaskiller werden. Aber die ersten Anwendungen sieht Liao in der Kosmetikindustrie, in der kleine Mengen hohe Preise erzielen können, um so den Aufbau einer Massenproduktion zu ermöglichen.

Erste Resultate

Die ersten Resultate hat das Team in der Fachpublikation Cell vorgestellt. Nun geht es darum, denn technologischen Durchbruch im Labor auf industrielle Maßstäbe auszubauen. Liao und der Projektleiter Frederic Chen glauben, dass dies in ein paar Monaten und einem Jahr dauern könnte.

An ein Scheitern glaubt Liao nicht mehr: "Ich bin optimistisch." Denn das Team um Frederic Chen hat den eigentlichen Durchbruch schon geschafft: Sie haben durch gezielte genetische Manipulationen Kolibakterien dazu gebracht, in dem toxischen Methanol überleben zu können.

Anlernen des Bakteriums

Dabei verwendeten die Forscher Methoden wie Elektromikroskopie und Simulationsmodelle, die an der Academia Sinica unter Liao entwickelt worden waren. Dennoch dauerte es Jahre, um das Bakterium an seine giftige Umgebung zu gewöhnen. Denn die ersten Überlebenden wuchsen zwar auf, konnten sich aber nicht fortpflanzen und daher keine blühenden Gemeinschaften bauen.

Inzwischen gelingt dies. Doch noch verstoffwechseln die Bakterien das Methanol zu langsam. Die Steigerung der Effizienz sei nun der nächste Schritt, erklärt Forschungsleiter Chen. Dann hoffen sie, den neuen Bakterienstamm in die Lage zu versetzen, sich von Kohlendioxid und Methan zu ernähren, anstatt die Treibhausgase mit hohem Energieaufwand in Methanol umzuwandeln. "Wenn wir das schaffen, wären wir im Spiel", meint sein Mentor Liao.

