Post aus Japan: Geduld ist das Gebot am Bahnübergang

Die Bahnübergänge an der Higashi-Yodogawa in Osaka waren lange eine ganz besondere Attraktion für Trainspotter. In der morgendlichen Hauptverkehrszeit waren die Schranken auf der Südseite des Bahnhofs bis zu 40 Minuten am Stück geschlossen, weil auf einem der sieben Gleise immer gerade ein Zug entlang fuhr. Auf der Nordseite konnten Fahrradfahrer und Fußgänger die Bahntrassen immerhin in Etappen überwinden, auch wenn sie für mehrere Minuten in der Mitte auf einem schmalen Streifen zwischen den Schranken ausharren mussten.

Doch nun können Zugfans diese Zumutung für den Fuß-, Rad- und Autoverkehr nur noch auf YouTube erleben. 2018 machte die Bahngesellschaft JR West den beiden Bahnübergängen mit Fußgängerüberführungen den Garaus. Doch noch immer gibt es landesweit hunderte von Bahnübergängen, in denen der öffentliche Personennahverkehr den Rest der innerstädtischen Mobilität bremst.

Nie auf, fast immer zu

Selbst in der Nähe der Shinjuku-Station in Tokio, mit täglich über vier Millionen Passagieren der geschäftigste Bahnhof der Welt, gibt es das Phänomen, wenn morgens in die Züge der Odakyu-Linie in dichter Folge Pendler aus dem Westen Tokios zu dem gigantischen Umsteigebahnhof transportieren.

Akazu-fumikiri, Bahnübergang mit fast immer geschlossenen Schranken, heißen diese Überbleibsel aus dem Wirtschaftswunder im Fachjargon japanischer Bahner, die während des Berufsverkehrs mindestens 40 Minuten pro Stunde geschlossen sind. Sie zählen zu der großen Gruppe von "Bahnübergängen, an denen dringend Gegenmaßnahmen in Betracht gezogen werden müssen". Darüber hinaus gibt auch "Engpassbahnübergänge", an denen täglich 50.000 Fahrzeuge oder 20.000 Fußgänger blockiert werden. Und diese Produkte des rasanten Wachstums der Städte und ihrer Infrastruktur sind bis heute kein Einzelfall.

Mobil, laut, blockiert

Laut den jüngsten Daten des Verkehrsministeriums wurde ihre Zahl durch höher gelegte Bahntrassen sowie Über- oder Unterführungen seit 1999 zwar halbiert, aber 2016 gab es immer noch 532. Darüber hinaus gelten 408 Übergänge als Flaschenhälse für den Auto- und 599 für den Fußgängerverkehr. Weitere 164 Bahnübergänge haben schmale Fahr- und Fußwege, 159 viel Schülerverkehr und 83 viele Unfälle. Und alle will das Verkehrsministerium am liebsten lieber gestern als heute renovieren.

Der Wille wird verständlich, wenn man selbst an so einem Bahnübergang steht. Die Züge fahren oft nicht etwa in komfortabler Entfernung vorbei, sondern in vielleicht 1,50 bis zwei Metern. Diese Enge beschränkt sich dabei nicht nur auf den Fußgänger- zum Eisenbahnverkehr. Die Nahverkehrsmobilität rattert in den dichtbesiedelten Millionenmetropolen des Landes meist auch in erstaunlicher Nähe zu Wohnimmobilien am Gleisrand entlang. Und die Häuser sind nicht etwas besonders gut lärmgeschützt, sondern zeichnen sich oft durch dünne Wände und einfach verglaste Fenster aus.

Kompromisse in der Megacity

Auch Straßen und die Stadtautobahnen, die sich in Tokio aus Platznot meist erhöht in zehn bis dreißig Meter über Straßen und Kanälen durch die Megacity schlängeln, gehen oft fast auf Tuchfühlung mit der Stadtbebauung. Mobilität erfordert eben von den Menschen Kompromisse bei der Lebensqualität. Man muss es gesehen haben, um die Lärmtoleranz der Anrainer von Straßen und Gleisen würdigen zu können.

Das Problem ist, dass die Renovierung der Bahnübergänge bei aller Modernisierung der urbanen Zentren Japans sehr langsam voranschreitet. Nicht nur sind die baulichen Maßnahmen wie die Höherlegung von Bahntrassen oder Straßenbrücken und -Tunnel in den Innenstädten sehr aufwändig und teuer, oder nahezu unmöglich, wenn Land enteignet werden müsste. (Enteignungen werden in Japan sehr selten durchgeführt.) Auch werden Projekte von Anrainern gebremst, die gegen Baulärm oder bei erhöhten Bahngleisen gegen schlechtere Lichtbedingungen protestieren. Und so werden die Relikte aus Japans rasanter Stadtentwicklung den Stadtplanern noch auf Jahre ein Ärgernis und Zugfans eine Freude sein.

