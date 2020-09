Post aus Japan: Mit Weltraumkosmetik schöner zum Mars

Wenn Elon Musk im Jahr 2024 seine Mars-Reisen startet, muss er nicht auf sein Mascara verzichten. Die japanische Fluggesellschaft ANA und der Kosmetikhersteller Pola Orbis wollen gemeinsam Kosmetik für Raumfahrer entwickeln, die 2023 auf den Markt kommen sollen. Damit wollen die Partner ein "schönes und komfortables Leben im Weltraum" ermöglichen.

Schöner im Weltraum

CosmoSkin wollen die Partner ihr Produkt taufen. Der Markenname sei "eine Kombination aus dem Wort 'Cosmos', was Raum bedeutet, und 'Skin', was Haut bedeutet", erklärt das Duo den künftigen Kunden. Mit der Idee hatte der Kosmetikhersteller 2019 einen Preis bei einem Ideenwettbewerb von Japans größter globalen Fluglinie ANA gewonnen.

Die Idee ist weniger abseitig als sie vielleicht auf den ersten Blick wirkt. Denn der Weltraum stellt besondere Herausforderungen für die Hautpflege dar, erklären die Partner. "Beispielsweise ist eine noch nie dagewesene Funktionalität erforderlich, um mit der extrem trockenen und wasserarmen Umgebung an Bord eines Raumschiffes zurechtzukommen." Zudem müssten Produkte in einer Umgebung mit geringer Schwerkraft anders funktionieren. Schließlich sollen keine Puderpartikel oder Wimperntusche durch das Raumschiff schweben.

Die Forscher sehen ihr Konzept zudem als wichtigen Beitrag zur Seelsorge von Raumfahrttouristen, Mond- und Marsfahrern an. "Das Leben in der Mikrogravitation auf engstem Raum auf einem Schiff verursacht verschiedene Veränderungen am gesamten Körper und stellt Herausforderungen wie die Aufrechterhaltung des geistigen Wohlbefindens", heißt es in der Ankündigung.

Raumfahrt hilft auch Erdkosmetikern

Die zurückgebliebenen Erdlinge dürfen derweil auf Abfallprodukte der Weltraumforschung hoffen. Denn Pola Orbis gibt sich überzeugt, dass die neuen Anforderungen durch kosmetische Kosmosreisen auch die Entwicklung innovativer irdischer Schminkideen anstoßen wird.

Ein Beispiel: Wegen der extrem begrenzten Ressourcen, die man auf Weltraumflüge mitführen kann, steht minimale Verschwendung ganz oben im Pflichtenheft der Entwickler. Die Lösungen könnten dann auch auf Erden zur effektiven Nutzung und Wiederverwendung von Ressourcen eingesetzt werden.

Die bodenständigen Derivate der Weltraumfahrt sind betriebswirtschaftlich auch notwendig, um den Aufwand für die Entwicklung von Kosmoskosmetik zu rechtfertigen. Denn ein Massenmarkt wird sich jenseits der Ionosphäre vorerst wohl nicht bieten. Doch das Unternehmen nimmt das kleine Potenzial ernst, dass sich bereits auftut.

Multiple Intelligence Research

Das All ist eines der Themen, mit dem sich das 2018 gegründete Multiple Intelligence Research Center beschäftigt. Und ganz umsonst ist die Anstrengung ja nicht. Immerhin lässt sich durch Sonderanfertigungen für zahlungsfähige Weltraumtouristen oder Astronauten etwas Geld reinholen.

So weisen die Partner ausdrücklich auf die hochfliegenden Pläne von Musks Weltraumunternehmen SpaceX hin. Das will nicht nur Reisen zur Weltraumstation und Erdumrundungen verkaufen. Im September kündigte Musk neben seinen Marsplänen für 2022 auch eine Mondumrundung an.

Den Platz als ersten Mondtouristen hat sich bereits der japanische Milliardär Yusaku Maezawa reserviert. Er will dabei auch sechs bis acht Künstler mitnehmen, die die historische Reise geistig für die Nachwelt verarbeiten. Und vielleicht wird er dann auch die ersten Prototypen der kosmetischen Kooperation testen. Schließlich haben sich auch japanische Samurai vor der Schlacht geschminkt, um im Tod gut auszusehen.

(bsc)