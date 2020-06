Post aus Japan: Pandemie in kleinen Dosen

Mit dem ersten repräsentativen Antikörpertest des Gesundheitsministeriums haben sich Japans Experten wohl selbst überrascht. Selbst die Virologen des Expertenrats der Regierung hatten öffentlich vermutet, dass die wahre Zahl von Sars-Cov2-Infektionen zehn Mal höher als die knapp 17.500 positiv getesteten Fälle liegen könnte. Doch laut dem Antikörpertest lag die Infektionsrate in Tokio bei nur 0,1 Prozent der 14 Millionen Bewohner.

Das ist nur etwas mehr als doppelt so hoch wie die Zahl der gefundenen Fälle und ein Bruchteil dessen, was in anderen Ländern gemessen wurde. New York hat seit Anfang April mehr als 50.000 Personen auf Antikörper untersucht, meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Das Ergebnis: 12,3 Prozent des Staats New York und 20 Prozent der gleichnamigen Stadt wurden bereits infiziert.

Noch niedriger als in Tokio ist die eher ländlich geprägte Präfektur Miyagi mit einem COVID-19-Anteil von 0,03 Prozent. Der negative "Ausreißer" der drei getesteten Regionen ist Japans zweitgrößte Metropole Osaka mit 0,17 Prozent. Die Zahlen wirken nicht einmal untertrieben. Der japanische Mobilnetzbetreiber Softbank hat 44000 Mitarbeiter, ihre Familienmitglieder und Pflegepersonal auf Antikörper getestet und kam auf einen Wert von 0,47 Prozent. Aber die Studie, obwohl größer, war auch nicht repräsentativ, sondern konzentrierte sich auf die arbeitstätige Bevölkerung.

Mit den wenigsten Infizierten in Asien

Mit den Zahlen hat Japan in Asien und Ozeanien die Pandemie noch nicht einmal am besten pariert. Japans sieben COVID-19-Tote auf eine Million Einwohner erscheint zwar im Vergleich zum belgischen Wert von 829 Opfern minimal. Aber in Südkoreas liegt der Wert bei nur fünf Personen, in Neuseeland und Australien bei vier und in Taiwan bei 0,3. Nichtsdestotrotz ist der Fall es Wert, studiert zu werden. Denn anders als die benachbarten Demokratien Taiwan und Südkorea hat Japan die Pandemie ganz ohne Hightech und Durchlöcherung der Privatsphäre eingedämmt. Hitoshi Oshitani, Professor für Virologie an der Tohoku-Universität, Mitglied des Expertenrats und der Hauptarchitekt der japanischen Strategie, spricht jedenfalls schon von einem "japanischen Modell".

"Die Daten zeigen deutlich, dass die von Japan ergriffenen Maßnahmen wirksamer waren als die in den westlichen Ländern", Oshitani in einem Interview mit der Zeitschrift Diplomacy, die vom Außenministerium des Landes herausgegeben wird. Der Ansatz zeichnete sich durch seine Analyse des Virus und die dann beschlossene Konzentration auf Cluster aus.

Das Virus ist zwar sehr ansteckend, hat aber laut Oshitani eine Schwäche. Anders als die Grippe stecken viele Infizierte keine weiteren Personen an. Darüber hinaus identifizierten und predigten die japanischen Virenjäger früh Bedingungen, unter denen sich Viren sehr rasch verbreiten: die "drei Engen": Enge, schlecht durchlüftete Räume, Menschenansammlungen und enge Gespräche. Seit langem werden daher Japaner aufgerufen, die drei Engen und vor allem deren Schnittmenge (also Discos, Nachtclubs, Karaoke-Lokale) zu vermeiden.

Eliminierung unmöglich

Diese Analyse führte zu einer anderen Strategie als im Westen, so Oshitani: "Kurz gesagt bestand Japans Strategie darin, den Wald zu sehen, um das Ganze zu verstehen." Viele westliche Länder hätten sich dagegen mit der Idee des Massentestens auf die Bäume konzentriert, also das Aufspüren möglichst aller Infizierten. So wollten sie das Virus eliminieren. Das sei aber nicht möglich, meint Oshitani. Denn schon vor dem Auftreten der Symptome werden die Infizierten zu Virenschleudern.

Diese Art der Kriegsführung gegen COVID-19 führt für ihn zu einer Erschöpfung des Systems. "Indem wir ein gewisses Maß an kleinen Übertragungen tolerierten, vermieden wir Überanstrengung und erstickten den Keim der großen Übertragungen", resümiert der Virologe. Die gefundenen Fälle wurden isoliert.

Japans berüchtigt niedrige Zahl an Virentests ist dabei Teil der Strategie, wenigstens zum späteren Zeitpunkt. Zuerst fehlten auch in Japan Testkapazitäten. Doch auch als es sie gab, versuchten die Gesundheitsbehörden Tests zu beschränken. "Diejenigen, die diese Vorgehensweise kritisieren, sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht", rechtfertigt Oshitani den Schritt. Gespeist wurde diese Theorie aus den Erfahrungen aus der H1N1-Grippe-Pandemie im Jahr 2009, als sich viele Menschen in Wartezimmern von Ärzten ansteckten.

Hohes Hygienebewusstsein

Unterstützt wurde diese Strategie vom hohen Hygienebewusstsein der Japaner. Seit Jahrzehnten werden sie immer besser in der Vorbeugung von Infektionskrankheiten geschult. Schon Kinder lernen, dass sie sich richtig die Hände waschen und nach der Heimkehr gurgeln sollen. In den letzten Jahren verbreiteten sich zudem in Gebäudelobbys Sprühflaschen mit Alkohol zum Desinfizieren der Hände.

Zudem tragen Japaner seit Jahrzehnten Masken, um andere nicht anzustecken oder sich gegen Pollen zu schützen. 2018 verbrauchten die 126 Millionen Einwohner beispielsweise 5,5 Milliarden Gesichtsmasken. Und Formen der sozialen Distanzierung wird seit Jahren im Alltag gelebt.

Die Menschen begrüßen und verabschieden sich nicht mit Handschlägen, Bussis und Hugs, sondern ohne Körperkontakt mit Verbeugungen. Gleichzeitig sprechen sie in Bahnen und Aufzügen in der Regel nicht. Und der traditionell große Gruppenzwang sorgt dafür, dass nicht viele Menschen aus der Reihe tanzen.

Weniger Christen mit Chor

Ein weiterer Aspekt ist Japans Absage an große monotheistische Religionen. In Südkorea mit seinen vielen christlichen Kirchen entwickelten sich Gemeinden dank inbrünstiger Chorgesänge immer wieder zu Clustern. In Japan gibt es kaum Kirchen. Und in den heimischen Tempeln und Schreinen beten die Gläubigen meist im Freien oder in relativ kleiner Zahl in gut belüfteten Hallen.

Auf der Minusseite des japanischen Systems finden sich allerdings die geringe Infektionstoleranz von Japans Teststrategie und vor allem die geringe Kapazität von Japans Gesundheitssystem wieder. Damit die Clusterstrategie mit der bisher genutzten traditionellen Technik wie Interviews mit Infizierten und ihren Kontaktpersonen funktioniert, bevorzugen die Virenjäger einen Wert von 0,5 infizierten pro 100.000 Einwohner und Woche. Dies entspricht laut dem japanischen Expertenrat einem 100stel des deutschen Werts.

Darüber hinaus riefen die Regierung schon früh den Notstand aus, als die Werte in Tokio ab Mitte März auf international sehr niedrigem Niveau in die Höhe zu schnellen begannen. Denn schon damals habe das Gesundheitssystem kurz vor dem Zusammenbruch gestanden, warnten Ärztevertreter. Offenbar war das System nicht flexibel genug, schnell Notfallkapazitäten aufzubauen. Außerdem wollten die Virenjäger vermeiden, wie die westlichen Staaten in diese Verlegenheit zu kommen.

Schulschließungen und Heimarbeit

Immerhin war der Notstand relativ sanft. Zwar hatte Japans Regierung schon Ende Februar zur Schließung der Schulen aufgefordert, woraufhin die Großunternehmen prompt massenweise Heimarbeit einführten. Später wurden die Japaner aufgefordert, ihre Sozialkontakte um wenigstens 70 Prozent zu reduzieren. Auch wurden viele Geschäfte dann gebeten, zu schließen. Aber selbst Frisöre und Restaurants durften weiterhin öffnen. In meiner Umgebung fühlte sich das Einkaufen gehen fast so an wie zuvor. Nur war es leerer.

Inzwischen ist Tokio wieder geöffnet und die Fallzahlen steigen wieder. Als neue Cluster treten nun die nächtlichen Unterhaltungsbezirke hervor, wo es vor "drei Engen" nur so wimmelt. Aber die Virenjäger hoffen, weiter mit geringer Ansteckungsgefahr leben zu können.

Doch damit stellt sich nicht nur in Japan eine große Frage: Wie lange wollen die asiatischen Länder den internationalen Reiseverkehr verhindern? Während in Europa der grenzüberschreitende Reiseverkehr wieder begonnen hat, sind in Asien die Grenzen für Touristen bis heute verriegelt.

Die Welt der Reiseblöcke

Allenfalls Geschäftsleute dürften zwischen einigen Ländern wie China und Südkorea wieder reisen. Japan schließt hingegen seine Grenzen sehr dicht und lässt anders als die Europäische Union und viele andere Länder nicht einmal im Land wohnende Ausländer wieder einreisen, wenn sie in eines der 111 gebannten Staaten ausgereist sind (wenige Ausnahmen ausgenommen).

Inzwischen werden erste Reiseblasen in Asien diskutiert. Aber bei derart großen Unterschieden in der Durchseuchung Asiens auf der einen Seiten und Europa und den USA auf der anderen Seite entsteht eine Gefahr: Aus Angst vor eingeschleppten Infektionen wollen die erfolgreichen Pandemiebekämpfer vielleicht auf längere Sicht keine großen Touristenströme aus Europa akzeptieren. Die Welt könnte damit in Reiseblöcke zerfallen.

Japans wichtiger Virologe Oshitani denkt sogar bereits über ein Ende der Hyperglobalisierung der vergangenen Jahrzehnte nach. Durch COVID-19 habe die Menschheit gelernt, dass eine globalisierte Welt, d.h. eine effiziente Welt, die wirtschaftliche Effizienz in den Vordergrund stellt, extrem anfällig für Infektionskrankheiten sei, so Oshitani. "Wir sind jetzt herausgefordert, zu entscheiden, ob wir auch nach COVID-19 in eine so verletzliche Welt zurückkehren wollen."

