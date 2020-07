Post aus Japan: Stahlproduzenten auf der Suche nach CO2-Absolution

Das Klimaschutzprojekt der japanischen Stahlindustrie ist ein Beispiel für den Trend, erst eine hübsche Abkürzung zu schaffen, für die man dann die Langversion zurechtdrechseln muss. "Course 50" heißt das Programm, mit dem die Stahlwerke bis 2050 durch Vermeidung, Bindung und Weiterverwertung von Kohlendioxid die Emissionen um 30 Prozent senken wollen. Ausgeschrieben soll das für "CO2 Ultimate Reduction in Steelmaking Process by Innovative Technology for Cool Earth 50" stehen.

Doch so schräg der Name auch sein mag, die Stahlhersteller verfolgen tatsächlich diverse Ideen, wie sie klimafreundlicher Stahl produzieren können. Diese Woche kündigte Japans größter Konzern Nippon Steel ein Forschungskonsortium der Toyama-Universität sowie weiterer Unternehmen an, dass im Auftrag der staatlichen Forschungsorganisation NEDO die Technologie für die großindustrielle Herstellung von Plastik aus Kohlendioxid entwickeln will.

Ein hoher Anspruch

Die Teilnehmer nehmen für sich in Anspruch, dass sie bis 2023 die "weltweit fortschrittlichste Technologie zur industriellen Para-Xylol-Produktion aus Kohlendioxid zur Substitution bestehender, aus fossilen Brennstoffen gewonnener Chemikalien" entwickeln werden. Para-Xylol ist eine besonders wichtige Grundverbindung bei der Herstellung von PTA, das ein Ausgangsmaterial für Polyester wie Polyesterfasern und Plastikflaschen ist.

Aufgrund seiner Zusammensetzung kann es im Vergleich zu anderen Verbindungen aus dem Kohlenstoff-Recycling mit einer relativ geringen Menge Wasserstoff hergestellt werden, während gleichzeitig eine große Menge CO2 gebunden wird, erklären die Initiatoren. Das Treibhausgas soll dabei aus den Hütten stammen, der Wasserstoff mit erneuerbaren Energien erzeugt werden.

Ministerium mit im Boot

Das Projekt ist Teil des "Fahrplans für Kohlenstoff-Recycling-Technologien", den das Ministerium für Handel, Wirtschaft und Industrie im Juni 2019 veröffentlicht hat. Auf breiter Front werden dabei Ideen an Unternehmen aus verschiedenen Industrien verteilt, durch verschiedene Verfahren CO2 für andere Produkte wiederzuverwenden. Japans Autohersteller Toyota, Nissan und Honda wollen beispielsweise Audi bei der Entwicklung synthetischer Brennstoffe nacheifern, um auch die Emissionen von Verbrennern und Hybriden zu senken.

Ein Trommelfeuer der Ideen ist allerdings auch notwendig, um die Unmengen an Kohlendioxid spürbar zu verringern, die die Menschheit in den Himmel pustet. Dies verdeutlicht das Stahlprojekt. Die weltweite Nachfrage nach Para-Xylol beträgt etwa 49 Millionen Tonnen pro Jahr. "Unter der Annahme, dass der Rohstoff für Para-Xylol vollständig von fossilen Brennstoffen in CO2 gewonnen wird, könnten theoretisch 160 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr fixiert werden", rechnen die Projektteilnehmer vor. Dies wäre nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Planeten. Die auf diese Weise in Plastik gebundene CO2-Menge entspricht nur 0,5 Prozent der jährlichen Kohlendioxidemissionen.

(bsc)