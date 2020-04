Inhaltsverzeichnis Prognosen: Verblüffende Vorhersagen von 1900 Privater Kühlschrank noch in weiter Ferne

Zu Neujahr 1900, mitten im goldenen Zeitalter der ersten industriellen Revolution, veröffentlichte John Elfreth Watkins jr. (1852–1903) einen etwa 300 Zeilen langen Text. Auf Seite acht der US-Zeitschrift „Ladies Home Journal“ beschrieb er unter dem lapidaren Titel „Was in den nächsten hundert Jahren passieren könnte“ verblüffend genau technische und gesellschaftliche Entwicklungen des späten 20. Jahrhunderts: von Kochboxen über Videokonferenzen bis hin zu Tragflügelbooten.

Wer war dieser Mann? Viel ist nicht über ihn bekannt. Auf dem einzigen überlieferten Foto schaut uns ein freundlicher Herr mit Schnauzer entgegen. Watkins war ein leitender Eisenbahn-Ingenieur bei der Pennsylvania Railroad und brachte sich als Autodidakt Grundkenntnisse in Physik, Mechanik, aber auch in Ökonomie, Demografie und Statistik bei. Nachdem er durch einen Unfall 1873 sein rechtes Bein verlor, wurde er in New York Museumskurator und Publizist für Eisenbahntechnologie. Später arbeitete er als Kurator eines Industrie- und Haushaltswarenmuseums.

Wer viele Vorhersagen macht – Watkins veröffentlichte insgesamt 28 Prognosen –, liegt zwar statistisch betrachtet immer bei einigen richtig. Dennoch ist Watkins’ Trefferquote erstaunlich hoch. Sie zeigt, dass die Extrapolation technologischer Entwicklungen tatsächlich funktioniert – aber gleichzeitig auch, wie schwer sich grundlegend neue Erfindungen erahnen lassen: