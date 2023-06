Inhaltsverzeichnis Programmieren: Rust und .NET parallel einsetzen Mehr Stabilität mit Enumerationen Die Performance im Blick behalten Das Beste aus beiden Welten ist gefragt Platform Invoke auf Rust anwenden Mit Native AOT .NET-Methoden aufrufen Rust mit Wasm in .NET integrieren Fazit Artikel in iX 7/2023 lesen

Die Programmiersprache Rust wird häufig als sichere Alternative zu C und C++ angepriesen. Angesichts der vielen in Rust enthaltenen Mechanismen für Speichersicherheit ist diese Einschätzung auch zutreffend. Viele Entwicklungsteams, die auf .NET setzen, schlussfolgern jedoch, dass für sie Rust keine Vorteile hat. Schließlich besitzt .NET einen Garbage Collector. Laufzeitfehler, wie man sie aus der manuellen Speicherverwaltung von C kennt, sollten also ausgeschlossen sein.

Erfahrene .NET-Entwicklerinnen und -Entwickler wissen jedoch, dass der C#-Compiler nicht alle Speicherfehler entdeckt, die zur Laufzeit auftreten können. Speicherbezogene Laufzeitfehler sind keine Seltenheit, wie die folgenden Beispiele zeigen:

Rainer Stropek Rainer Stropek ist IT-Unternehmer, Softwareentwickler, Trainer, Autor und Vortragender im Microsoft-Umfeld. Er ist seit 2010 MVP für Microsoft Azure und entwickelt mit seinem Team die Software Time Cockpit.