Programmiersprachen: Reguläre Ausdrücke in Swift neu aufgestellt

Reguläre Ausdrücke sind ein mächtiges Werkzeug im Umgang mit Zeichenketten. Doch die bisherige Umsetzung in Apples Programmiersprache Swift ist ein Erbe von Objective-C mit all den Nachteilen: Die Regex sind kryptisch, bleiben schwer zu verstehen und damit eine häufige Quelle von Fehlern. Da die Analyse nicht beim Kompilieren erfolgt, sondern erst zur Laufzeit, sind die Rückgabewerte unzureichend typisiert.

Zu den Paradigmen von Swift gehört, dass der Sourcecode verständlich sein soll und dass Fehler beim Kompilieren statt zur Laufzeit erkannt werden sollen. Zu Letzterem trägt die starke, statische Typisierung bei.

Swift erhielt 2019 Möglichkeiten zum Erstellen domänenspezifischer Sprachen (Domain Specific Languages, DSL), mit denen sich komplexe Strukturen einfach und gut lesbar zusammensetzen lassen. Eine erste Anwendung hiervon war die Komposition von View s in SwiftUI. Mit Version 5.7, die Apple auf der WWDC 2022 vorgestellt hat und die im Herbst erscheinen soll, bekommt Swift mit RegexBuilder eine DSL für reguläre Ausdrücke, die intuitiv verständlich ist. Dazu gesellen sich die neuen generischen Typen Regex<Output> und Regex<Output>.Match . Mit Regex Literal steht zudem ein neues Literal zur Verfügung, mit dem der Compiler klassische reguläre Ausdrücke beim Übersetzen analysieren kann. Der Output ist strikt typisiert, da er beim Kompilieren bekannt ist.

Ein Sahnehäubchen ist das Einbinden von Formatter n aus dem Framework Foundation . Die Formatter parsen Typen wie Date und Double in lokalen Formaten und zwar neuerdings auch als Teil eines regulären Ausdrucks. Damit ist es beispielsweise einfach, eine Fließkommazahl oder ein Datum über einen regulären Ausdruck zu erkennen, auch wenn die Zeichenkette in Indonesisch lokalisiert ist. Der Match liefert als Output das fertige Double beziehungsweise Date .

Der Großteil der Neuerungen ist Bestandteil der Standard-Library von Swift und steht daher unter macOS, Linux und Windows zur Verfügung. Swift 5.7 hat bis zum Herbst 2022 Betastatus. Zum Ausprobieren eignet sich die aktuelle Betaversion von Xcode 14, die im Entwicklerportal von Apple zu finden ist.

Das neue generische struct für reguläre Ausdrücke ist [ Regex<Output> ]. Meistens ist ein regulärer Ausdruck zur Übersetzungszeit bekannt. Ist dies der Fall, dann ist Output ein Tupel . Normalerweise würde man als Elemente des Tupel den Typ Substring oder bei Alternativen sein Optional Substring? erwarten. Regex kann aber ebenso Fließkommazahlen und Datumsangaben erkennen und liefert dafür Double beziehungsweise Date zurück.

Für einen zur Laufzeit erstellten regulären Ausdruck, der beispielsweise einen String mit einem klassischen Regex verarbeitet, ist Output vom Typ AnyRegexOutput . Letzterer ist konform zu Collection und enthält die erkannten Ergebnisse als Elemente, die über den Index ansprechbar sind.

Wendet man einen Regex auf einen String an, erhält man bei Erfolg ein struct Regex<Output>.Match oder bei Misserfolg nil . Die Eigenschaft output von Match enthält das eigentliche Ergebnis vom passenden Output -Typ.

Ein klassischer regulärer Ausdruck in Form eines String kann einen Regex initialisieren: