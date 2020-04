Inhaltsverzeichnis Projekt Bullshit-Bingo: Web-Applikation in Java entwickeln mit Vaadin Aller Anfang ist automatisch

Struktur im Projekt

PWAs mit Vaadin Bingo programmiert Deployment mit Heroku Artikel in c't 10/2020 lesen

Bullshit-Bingo wurde extra für Besprechungen erfunden, in denen es sinnentleerte Buzzwords und abgedroschene Floskeln hagelt. Statt unter der Phrasendrescherei zu leiden, spielt man lieber vergnüglich mit Kollegen Bingo. Möchte man als Java-Entwickler das Spiel mal schnell als Webanwendung umsetzen, ohne gleich eine neue Programmiersprache lernen zu müssen, ist das Framework Vaadin die richtige Wahl.

Mit Vaadin können Sie Web-Anwendungen komplett in Java schreiben, ohne sich mit HTML, CSS oder JavaScript herumschlagen zu müssen – Vaadin generiert einen Webserver aus reinem Java-Code, der all das ausliefert. Das Framework ist in Version 14 technisch auf einem topaktuellen Stand und nutzt – anders als frühere Versionen – Web Components, was Kompatibilität mit allen wichtigen Browsern sicherstellt.

Der besondere Clou liegt in Vaadins raffiniertem Data-Binding: Im Java-Code definierte UI-Elemente verändern schlicht Variablen im Code. Dass Vaadin dafür mit clientseitigem JavaScript den Inhalt der Elemente im Browser überwacht und alle Daten mit dem auf Node.js laufenden Server-Teil der Anwendung per HTTP synchron hält, bekommt man als Anwender gar nicht mit. Unserem Bingo-Beispiel sehen Sie auf den ersten Blick gar nicht an, dass es multiplayerfähig ist, weil der Code dafür kaum eine zusätzliche Zeile braucht.