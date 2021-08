Inhaltsverzeichnis Psychologie: Warum Dinge weglassen schlauer ist Die große Verlust-Aversion Meetings weglassen Artikel in MIT Technology Review 5/2021 lesen

Leidy Klotz ist Professor an der University of Virginia und lehrt dort Ingenieurswissenschaften, Architektur und Wirtschaft. Dort hat er auch eine interdisziplinäre Initiative für Verhaltenswissenschaft mitgegründet. Zuvor war er als Bauingenieur und Fußballprofi tätig. Seine aktuellen Forschungsergebnisse zur Kunst des Weglassens hat er in Nature veröffentlicht. Im April erschien sein aktuelles Buch „Subtract: The Untapped Science of Less“ (Flatiron Books, 304 Seiten, 17,46 Euro; E-Book: 19,49 Euro).

12 Paragrafen hatte das Erneuerbare-Energien-Gesetz, als es im Jahr 2000 in Kraft trat. Heute hat es 105 Paragrafen. Passiert so etwas nur in Deutschland?

Nein, in den Vereinigten Staaten auch. Die Gesetzgebung hat sich hier seit 1950 etwa versiebzehnfacht, sie wächst also schneller als alles andere.