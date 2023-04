Python-Bibliothek pandas 2.0 optimiert die Speicherverwaltung

Gut drei Jahre nach der ersten Hauptversion ist nun Version 2.0 von pandas erschienen. Das Release stabilisiert Funktionen, die teilweise bereits in pandas 1.5 enthalten waren, darunter die Extension Arrays, die Anbindung an Apache Arrow und Copy-on-Write.

Im Zuge des Versionssprungs hat das Team die Python-Bibliothek für die Verarbeitung und Analyse von Daten aufgeräumt und alle als überholt (deprecated) markierten Komponenten entfernt oder angepasst.

Bereits pandas 1.0 hat Extension Arrays (EAs) eingeführt, die es erlauben, eigene Datentypen zu definieren, die von NumPy-Datentypen abweichen. Das Team hat innerhalb von pandas EAs implementiert, die fehlende Werte in beliebigen Datentypen wie Integer oder Boolean erlauben.

Da frühere Versionen an vielen Stellen implizit NumPy-Datentypen voraussetzen, funktionierte die EA-Anbindung nicht vollständig. Das pandas-Team hat sie über die 1.x-Serie sukzessive verbessert. In pandas 2.0 berücksichtigen die meisten Aufrufe die EA-eigenen Methoden, statt auf NumPy-Funktionen zurückzufallen. Das verbessert auch die Performance: