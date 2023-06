Inhaltsverzeichnis Python: Wortsuchrätsel per Skript erstellen für jedermann – und Programmierer Starten Justieren Prüfen Modifizieren Initiative Artikel in c't 18/2023 lesen

Klassische Wortsuchrätsel geben eine Matrix mit einem wirren Buchstabensalat vor, in dem sich Wörter in horizontaler, vertikaler und diagonaler Leserichtung verstecken. Die enthaltenen Wörter stehen meist daneben; es geht nur darum, sie in der Matrix zu finden. Bei den schwierigeren Vertretern dieser Rätselgattung kann man die Wörter nicht nur nach rechts und unten lesen, sondern auch nach links und oben.

Für das Gewinnspiel anlässlich des 40-jährigen Bestehens der c’t-Redaktion war uns das aber zu schnöde. Das Wortsuchrätsel aus dem Frühjahr 2023 sollte beträchtlich schwieriger sein. Die Regeln:

Die Leserichtung kann innerhalb eines Wortes wechseln, auch mehrfach. Ein Wort kann sich an der gegenüberliegenden Kante der Matrix fortsetzen. Wörter können sich kreuzen, teilweise überschneiden oder ineinander übergehen. In der Schwierigkeitsstufe "Sado" ist der nächste Buchstabe nicht in einer unmittelbar benachbarten Zelle zu finden, sondern jeweils in der übernächsten oder noch weiter entfernt.

Für das veröffentlichte Rätsel haben wir von der letzten Fiesheit abgesehen, aber unser Python-Skript, das wir zum Generieren von Schlangenworträtseln programmiert haben, kann solche Rätsel erzeugen. Das Folgende zeigt, wie Sie es benutzen und an Ihre Wünsche anpassen.