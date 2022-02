Inhaltsverzeichnis Python für alle: Gute Gründe für das Lernen der beliebten Programmiersprache Beliebt und universell Asymmetrische Verschlüsselung RSA Automatisierung mit Skripten Große und kleine Raspis Daten analysieren und visualisieren Webentwicklung mit Django Artikel in c't 5/2022 lesen

Eine Programmiersprache wie C erspart Entwicklern, Maschinencode zu tippen und der Compiler übersetzt auf jedem Rechner in den Dialekt der eingebauten CPU. Trotzdem nutzt so maschinennahes Programmieren noch jedes Byte – und der Code zerfällt in Speicherzugriffsfehler, wenn nur ein Bit falsch gesetzt ist.

Seit der Erfindung von C ist die Informatik glücklicherweise weit gekommen. Eine moderne Programmiersprache wie Python nimmt Entwicklern Fehlerquellen wie unsinnige Speicheradressen oder doppelt freigegebenes RAM. Programmieren geht mit Python nicht nur schneller und braucht weniger Zeilen Code; die Sprache erlaubt es, den Blick ganz auf den Algorithmus zu richten, ohne sich vorstellen zu müssen, was jeder Befehl mit den Registern der CPU macht.

Diese Bequemlichkeit hat ihren Preis: Python-Code benötigt ungefähr 100-mal länger für dieselbe Aufgabe wie ein C-Programm. Was wie eine Rechenzeit-Katastrophe klingt, ist in der Praxis kaum eine Einschränkung. Wer nämlich große Datenmengen durch die Vektoreinheiten seiner vielkernigen CPU peitschen möchte, sollte ohnehin optimierte Bibliotheken einsetzen. Für Python wäre das beispielsweise NumPy, das hervorragend optimiert ist und mühelos den Code der allermeisten C-Entwickler überholt.