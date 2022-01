Inhaltsverzeichnis Python und Django: Einstieg in serverseitige Webprogrammierung Django installieren Helferprogramm und Django-Apps Datenbank-Schema Migrationen Artikel in c't 1/2022 lesen

Wer an vielen Projekten gleichzeitig bastelt und einen Kopf wie ein Sieb hat, sollte seine Gedanken aufschreiben. Und zwar nicht wahllos, sondern hübsch nach Projekten sortiert. Wenn man außerdem vorhat, seine Gedanken aller Welt mitzuteilen, könnte man dafür WordPress oder ein anderes monströses CMS zurechtbiegen. Wer programmieren kann, baut sich lieber eine eigene Software, die dann genau das tut, was sie tun soll – nicht mehr, nicht weniger. Für Python-Freunde bietet sich das Django-Framework an.

Wir haben uns für diesen Einstieg in die serverseitige Webentwicklung mit Django bewusst ein sehr einfaches Beispiel ausgesucht: ein Mikroblog für jedes Projekt mit Text und Bild. Django ist eigentlich für viel komplexere Anwendungen gedacht. Das Beispiel kann demnach das enorme Potenzial des Frameworks nur ankratzen.

Um genügend Platz für alle Erklärungen zu haben, die Django-Einsteiger benötigen könnten, teilen wir den Artikel in zwei Teile. In diesem ersten Teil erklären wir die Installation, definieren die Datenstrukturen und starten zum Testen einen Webserver. Der zweite Teil wird dann Datenbankabfragen, Templates und ein Admin-Backend enthalten. Den Code für das gesamte Projekt finden Sie sofort und vollständig bei GitHub.