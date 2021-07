Inhaltsverzeichnis Quantencomputing: Quantencomputer in Deutschland Das IBM Q Network

Seit Januar 2021 kann sich auch Deutschland mit einem ersten funktionsfähigen Quantencomputer brüsten. Doch zumindest seine Produktion fand noch im Ausland statt: Fast ein Jahr dauerte der Bau des IBM Q System One in den USA. Dabei war der Zeitaufwand für den physischen Aufbau mit einer Dauer von knapp zwei Monaten recht überschaubar. Das Gros der Arbeitszeit nahm, wie bei Quantencomputern üblich, die Kalibrierung der Qubits ein, um Fehlerraten zu verringern und Kohärenzzeiten möglichst zu verlängern. Zudem wurde die tatsächliche Installation des Systems in Ehningen durch die Coronapandemie erschwert. Dadurch blieb lange fraglich, ob das System wie geplant im November 2020 geliefert und aufgebaut werden könne.

Seinen Anfang nahm das Ehninger Projekt mit einem Gespräch zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ginni Rometty, damals CEO von IBM, auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im Januar 2019. Das Ergebnis dieser Unterhaltung war unter anderem die Vereinbarung, einen Quantencomputer in Deutschland zu installieren. Kurz zuvor hatte IBM auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas das IBM Q System One als ersten kommerziell verfügbaren Quantencomputer angekündigt. Das System sollte eigentlich nur in einem IBM-Rechenzentrum nördlich von New York City aufgebaut werden.

Parallel gab es erste Gespräche zwischen IBM und Fraunhofer über eine mögliche Kooperation und Mitgliedschaft der Forschungsgesellschaft im IBM Q Network. In diesem Netzwerk wollen Unternehmen, akademische Einrichtungen, Start-ups und nationale Forschungslabore gemeinsam das Thema Quantencomputing vorantreiben. Aus diesen Kontakten wuchs schließlich eine Kooperationsvereinbarung zwischen IBM und Fraunhofer samt der Abmachung, ein Quantensystem in Deutschland aufzubauen.