Inhaltsverzeichnis React Goes Fullstack: Der Beginn einer neuen Ära? React-Entwicklungsteam wirbt offensiv für Fullstack-Frameworks

Neuausrichtung von React? Was steckt dahinter? Serverseitiges Rendern verspricht mehr Performance Das Fullstack-Framework als Königsweg? Reacts Zukunft: Von der UI-Bibliothek zum Fullstack-Framework?

Das React-Entwicklungsteam arbeitet schon seit Längerem an der Aktualisierung der Dokumentation zu der JavaScript-Programmbibliothek. Nachdem sich der Fortschrittsbalken auf der Vorschauseite der Betaversion in den letzten Wochen kontinuierlich in Richtung 100 % bewegte, kam die Veröffentlichung der neuen Dokumentation samt neuer URL react.dev wenig überraschend. Für Aufsehen sorgte hingegen, was darin steht und auch prominent auf der Landingpage prangt: "Go full-stack with a framework. To build an entire app with React, we recommend a full-stack React framework like Next.JS or Remix".

Das React-Entwicklungsteam wirbt demnach offensiv für den Einsatz eines Fullstack-Frameworks und wiederholt diese Empfehlung ausdrücklich im Kapitel "Start a New React Project" der Dokumentation. Was hingegen fehlt, ist der Hinweis, wie sich ein React-Projekt ohne ein solches "Fullstack"-Framework bauen lässt. In der alten Fassung der Dokumentation gab es dazu noch Hinweise unter anderem auf Create React App, Nx oder Neutrino. Die wurden allesamt ersatzlos gestrichen. Stattdessen findet sich dort nun ein Deep Dive mit dem Titel "Can I use React without a framework?".

React-Entwicklungsteam wirbt offensiv für Fullstack-Frameworks

Die Antwort zu dieser Frage hält das React-Team offenbar für so wenig relevant, dass sie zunächst versteckt bleibt und erst durch einen Klick aufgeklappt werden muss. In der Antwort findet sich aber ebenfalls kein Hinweis auf Create React App oder andere konkrete Lösungen, sondern lediglich eine Wiederholung der Fullstack-Empfehlung. Immerhin: Wer kein solches Framework verwenden will, beispielsweise weil die eigene Anwendung "unübliche Einschränkungen" ("unusual constraints") hätte, könne React selbstverständlich weiterhin auch ohne Fullstack-Framework verwenden. Entwicklerinnen und Entwickler müssten sich dann allerdings selbst um den Toolstack kümmern.