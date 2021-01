Reise zum ewigen Eis

Es sind mächtige Bilder, die die Fotografin Esther Horvath zwischen dem 20. September 2019 und dem 12. Oktober 2020 gemacht hat: Sie hat mit ihrer Kamera die MOSAiC-Forschungsreise der Polarstern durch das arktische Eis begleitet. Das Akronym steht für Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate, ein Projekt, das der Bildband „Die größte Forschungsreise aller Zeiten“ nennt.

Auf fast 300 Seiten führen uns Horvaths Fotos – gerahmt von Texten von Sebastian Grote und Katharina Weiss-Tuider – durch die Expedition. Die Autoren nehmen uns mit in die Zeit der wochenlangen Vorbereitung für das Leben an den Grenzen des Erträglichen. Die Kälte, die Stürme, die Dunkelheit, die Eisbären – auf all das werden die Menschen vorbereitet, die monatelang im tiefsten Winter in der Nähe des Nordpols arbeiten werden. Kurze Texte verbinden die starken Bilder, und Seite für Seite entsteht ein Gefühl für die Herausforderung, die auf die Menschen auf der Polarstern zukommen wird. Natürlich nur, wenn man sich nicht allein von den Bildern verführen lässt, sondern auch den Texten eine Chance gibt – und das sollte man unbedingt tun.

Buch: "Expedition Arktis – Die größte Forschungsreise aller Zeiten"

Autor: Esther Horvath, Sebastian Grote, Katharina Weiss-Tuider

Verlag: Prestel Verlag / GEO, 288 Seiten

Preis: 50 Euro

(bsc)