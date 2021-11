Inhaltsverzeichnis Renaturierung: Kann der Sinai ergrünen? "Du kannst die ausgetrockneten Flusssysteme aus der Luft sehen" Erstmal Wasserversorung, dann Renaturierung Artikel in MIT Technology Review 7/2021 lesen

Ties van der Hoeven ist der kreative Kopf der Weather Makers – der Wettermacher. Mit seinem kleinen Unternehmen und einem Netzwerk aus eigenwilligen Köpfen möchte er nicht weniger, als das Klima retten. Sein erstes Ziel ist, dem – wie er sagt – heiligsten Ort der Erde wieder Leben einzuhauchen; seine Wettermacher-Crew ist überzeugt, die Wüste Sinai wieder begrünen und fruchtbar machen zu können. Und seine Theorie ist, dass ein grüner Sinai zu einer Wetterscheide für ganz Nordafrika und den arabischen Raum werden kann, die Winde sich drehen und Wasser und Wohlstand in die Region zurückbringen werden. Herzstück dieser auf den ersten Blick surreal anmutenden Aktion ist eine niederländisch-belgische Domäne: Wasserbau mit schwerem Gerät, die Branche, aus der van der Hoeven ursprünglich kommt.

Bagger sollen die Lagune am Fuß der Sinai-Halbinsel ausbaggern, um Fischen wieder Lebensraum zu geben. Das nährstoffreiche Sediment, das sie ausbaggern, ist die Basis für das was er Öko-Oasen nennt: Gewächshäuser, in denen ein aquatisches Ökosystem für Nahrungsmittel, Bodennährstoffe und Trinkwasser entsteht. Diese Öko-Oasen sollen von Familien auf der ganzen Halbinsel bewirtschaftet werden, ihnen eine Lebensgrundlage bieten, mit der Zeit dem Gewächshaus entwachsen und irgendwann ein grünes Netzwerk bilden, das den Regen zurückbringt. Ties ist Niederländer – wir sind natürlich "per Du".

Dein Unternehmen nennt sich Weather Makers – ein großes Wort. Glaubt ihr wirklich, Wetter machen zu können?