Reproduktionsmedizin: Die Designer-Babys kommen Designerbabys wie im Film "Gattaca"

Der Embryo im Reagenzglas Es gibt ethische Grenzen Artikel in Technology Review 1/2020

Beim jährlichen Treffen der Reproduktionsmediziner in Philadelphia prangte 2019 ein Werbebanner für den Gentest "LifeView" in der Ausstellerhalle: "Sie hat die Ohren und das Lächeln deines Partners. Aber nicht sein Risiko für Diabetes".

Das Versprechen des Start-ups Genomic Prediction: Mit diesem Test kann bei künstlichen Befruchtungen (In-vitro-Fertilisation, kurz IVF) die DNA der erzeugten Embryonen geprüft werden. Die Eltern sollen so erfahren können, ob die Kinder, die aus den Zellkugeln entstehen würden, an einer von elf häufigen Krankheiten leiden könnten. Sie sollen dann die besten für die Implantation auswählen. Diese Form der Präimplantationsdiagnostik hat dem Unternehmen diverse Millionen Dollar an Wagniskapital eingebracht.

Genomic Prediction zufolge planen zwölf Fertilitätskliniken, den Test zu nutzen. Darunter sind fünf in den USA und weitere in Nigeria, Peru, Thailand und Taiwan. Geschäftsführer Laurent Tellier zufolge wurden die ersten Embryonen bereits auf diese Weise ausgewählt, mit mindestens einer Schwangerschaft als Ergebnis. 2020 könnten also die ersten Wunschkinder das Licht der Welt er-blicken – inklusive Diskussion über die ethische Vertretbarkeit solcher Tests.