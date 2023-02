Inhaltsverzeichnis Resilienz: "Der Mensch ist robuster, als man denkt" "Gehirn als Resilienzorgan" Die richtigen Ressourcen für den Umgang Hohe Nachfrage "Heutzutage fehlen die Pausen und die Zeit zur Erholung" Artikel in MIT Technology Review 2/2023 lesen

Dr. Isabella Helmreich ist psychologische Psychotherapeutin und Expertin für Gesundheitsprävention am Leibniz-Institut für Resilienzforschung (LIR) in Mainz. Ihr Schwerpunkt ist die Förderung von Resilienz – also diese viel zitierte Fähigkeit, die die eigene psychische Gesundheit erhalten oder wieder aufrichten soll, wenn uns Rückschläge treffen. Dabei sei diese Fähigkeit weder eine Charaktereigenschaft noch in den Genen verankert, sagt sie. Resilienz ist erlern- und trainierbar – wie Schwimmen und Radfahren. Wer sich in Resilienz übt, lernt seine Ressourcen kennen, stärkt sein Selbstwertgefühl und gewinnt eine optimistische, positive Sicht auf das Leben.

Es gibt gerade viele Texte, die von Resilienz handeln. Wie sinnvoll ist es, beispielsweise einen Ratgeber dazu in einem Magazin zu lesen? Hilft das?

Resilienz ist gerade ein absolutes Modewort, es gibt immer mehr Publikationen dazu. Das ist gut, weil Resilienz wichtig ist und dadurch die Awareness gesteigert wird. Den Menschen wird bewusst, dass es nicht nur die pathologische Sichtweise gibt, in der man sagt, "die Psyche wird krank". Bei dem Thema Resilienz geht es mehr um eine Ressourcen-orientierte Perspektive: Was für Stärken und Ressourcen hat man und wie kann man die gut nutzen? Ein Problem dabei ist jedoch, dass es selbst in Forschungspublikationen ganz unterschiedliche Definitionen davon gibt, was Resilienz überhaupt ist.