Richard Socher, wie bedrohlich wird ChatGPT für Google?

Der zweite Gast des neuen Interview-Podcasts der MIT Technology Review ist Richard Socher. Socher gilt als Wunderkind der Künstlichen Intelligenz: Er hat vor einigen Jahren den Grundstein für generative KI-Systeme wie ChatGPT gelegt. Er war einer der ersten Forscher, der neuronale Netze auf Sprache anwendete. Der ehemalige Chefwissenschaftler von Salesforce hat vor zwei Jahren eine eigene Suchmaschine gegründet: Mit You.com will er Google Konkurrenz machen. Mit YouChat ist dort bereits eine KI integriert, die Suchanfragen direkt beantwortet.

Socher ist 1983 in der ehemaligen DDR geboren, als Sohn eines Wissenschaftlers und einer Ingenieurin in Dresden und wuchs zeitweise in Äthiopien auf. Er studierte Computerlinguistik in Leipzig und Saarbrücken und forschte später in Princeton und Stanford an neuronalen Netzwerken für Spracherkennung. 2016 lehnte er eine Assistenz-Professur in Princeton ab und gründete ein Start-up, das später von Salesforce gekauft wurde. Dort arbeitete er weiter als Chefwissenschaftler.

Trafen sich zum Podcast-Gespräch auf der DLD-Konferenz in München: KI-Forscher Richard Socher (links) und TR-Chef-Redakteur Luca Caracciolo.

TR-Chefredakteur Luca Caracciolo traf ihn auf der DLD-Konferenz in München. Im Interview spricht Socher über seine Leidenschaft fürs Paragliding und Paramotoring und wie seine Flüge ihn prägen. Auch erzählt er, wie er hartnäckig an seinen Zielen arbeitet und warum es ein guter Zeitpunkt ist, Google anzugreifen. Er zeichnet ein Bild davon, was seiner Meinung nach die Zukunft der KI ist und ob es eines Tages eine Künstliche Intelligenz geben könnte, die intelligenter ist als der Mensch – und wie das funktionieren könnte.

Mehr dazu in der ganzen Folge – als Audio-Stream (RSS-Feed):

(jle)