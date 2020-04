Riesenbatterie für Big Apple

Bis 2030 sollen Riesen-Stromspeicher mit einer Gesamtleistung von drei Gigawatt in der Megacity entstehen. Mehr als ein Zehntel davon soll eine neue 316-Megawatt-Anlage aus Lithium-Ionen-Batterien mit einer Speicherkapazität von 2529 Megawattstunden (MWh) liefern. Sie wird im Stadtbezirk Queens am Ufer des East River auf dem Gelände eines konventionellen Kraftwerks errichtet.

Der Bauherr Ravenswood Development kalkuliert, dass die Anlage 250000 Haushalte acht Stunden lang mit Strom versorgen könnte, wenn sie voll geladen ist. Der erste, im März 2021 ans Netz gehende Bauabschnitt soll 129 Megawatt liefern. Für die beiden übrigen Stufen mit 98 und 89 Megawatt gibt es noch keine Startdaten.

Die neuen Stromspeicher sollen vor allem emissionsträchtige Peaker-Kraftwerke ersetzen, also solche, die zu Stoßzeiten Strom aus fossilen Kraftstoffen erzeugen. Sie sind beispielsweise nötig, wenn im Sommer in ganz New York die Klimaanlagen surren.

Die Riesenbatterie entsteht auf dem Gelände des Ravenswood-Kraftwerks. Das hat bislang die Stromspitzen der Stadt mit Gasturbinen abgefangen. Sie sind teils 50 Jahre alt, und da ohnehin nur noch zwei von 16 ihren Dienst verrichten, ist es an der Zeit, sie abzuwracken. Erhalten bleibt eine neuere, kombinierte Gas- und Dampfkraftwerkseinheit mit 2,2 Gigawatt. Zunächst werden die Batterien jedoch kein CO2 einsparen, weil sie Strom aus fossilen Energiequellen speichern werden. Später dann sollen sie jedoch zunehmend überschüssigen Ökostrom aufnehmen.

Die Initiative zum Bau der Batteriespeicher geht vom Gouverneur des Staates New York, Andrew Cuomo, aus. Er fördert mit seinem Programm nicht nur Solar- und Windenergie, sondern will auch den gesamten Elektrizitätssektor des Bundesstaates bis 2040 CO2-neutral gestalten.

Um den Batteriespeicher-Markt in seinem Bundesstaat anzukurbeln, hat Cuomo 2019 Energiespeicher-Fördermittel in Höhe von 280 Millionen Dollar bereitgestellt. 150 Millionen davon sind für Großabnehmer und Energieversorger vorgesehen, die größere Anlagen ab fünf Megawatt betreiben. Sie erhalten für Anlagen mit weniger als 20 Megawatt jedes Jahr eine Vergütung dafür, dass sie die Speicherkapazität bereitstellen: Pro nutzbarer Kilowattstunde gibt es 85 Dollar. Eine 10-Megawatt-Anlage erhielte damit 850.000 Dollar Fördermittel.

Batteriespeicher ab 20 Megawatt erhalten 110 Dollar pro Kilowattstunde. Die Förderung soll mit jedem Jahr um zehn Dollar pro Kilowattstunde Speicherkapazität sinken. Um die restlichen 130 Millionen Dollar aus dem Fördertopf können sich die Betreiber kleinerer Anlagen bewerben. Hier sind stattliche 350 Dollar pro Kilowattstunde vorgesehen.

New York Citys neues Batteriespeicher-Kraftwerk wäre eine der ersten und größten Anlagen ihrer Art in USA. Sie wird jedoch kaum die einzige bleiben. Seit Ende 2014 hat sich die Energiespeicherkapazität von Batterien im Energieversorger-Maßstab in den USA mehr als vervierfacht: Nach Zahlen der US-Energieinformationsagentur stieg sie von 214 Megawatt auf 899 MW im März 2019.

Mindestens in diesem Tempo dürfte es weitergehen: Florida Power & Light hat eine 409-MW (900 MWh)-Anlage mit Lithium-Ionen-Batterie angekündigt (geplanter Start: Ende 2021), Vistra Energy und Tesla realisieren ein 300-MW-System (1,2 GWh) im kalifornischen Moss Landing (Start Dezember 2020), und kürzlich wurde eine 300-MW (1,2 GWh)-Solarspeicher-Anlage von 8minute Solar Energy in Los Angeles angekündigt (Start Dezember 2023).

