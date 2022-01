Roman Pichler: Agile Produkt-Roadmaps erfolgreich einsetzen

Kanban ist mehr als Projektmanagement – das zeigt der von Heise und dpunkt.verlag ausgerichtete erste Kanban Day am 22. Februar 2022, der einen Schwerpunkt auf Kanban als Managementmethode legt. In der Online-Konferenz teilen Expertinnen und Experten ihr Wissen darüber, wie Kanban sich gewinnbringend in Unternehmen einsetzen lässt. Wer Kanban effektiv einsetzen will, ist bei der Online-Konferenz genau richtig.

Aus dem Programm

Das Schweizer Messer zur Unternehmensverbesserung

Yes, we Kanban: Warum Kanban gerade für Teams wichtig bleibt

Portfolio Kanban – das große Ganze sehen

Flow in der Strategiefindung

Leadership auf allen Ebenen

Navi für ihren Change – das Kanban Maturity Model

Lernen im System: Kanban-Metriken in der Praxis

Flankierender Workshop