Inhaltsverzeichnis Satellitenfunk für Smartphones: Was die Systeme leisten – und was nicht Von Funklöchern, weißen und grauen Flecken in Deutschland Apple: Notrufe und Standortfreigabe Bullitt: Notrufe und Textnachrichten Huawei: Funk über Navigationssatelliten Qualcomm: Zuerst für High-End-Smartphones Satellitenfunk über 5G NTN für alle Fazit Vergleichstabelle Exkurs: Was die unterschiedlichen Orbit bedeuten

Ob Wandertour im abgelegenen Nationalpark, Skiausflug in den Bergen oder Camping fernab der nächsten Siedlung: Im Notfall erreichen Sie schnelle Hilfe in solchen Situationen mitunter nur per Smartphone. Doch gerade in waldreichen, bergigen oder äußerst dünn besiedelten Regionen ist das Mobilfunknetz oft löchrig. Befinden Sie sich in einem solchen Loch, half Ihnen bislang auch das teuerste High-End-Modell nicht weiter. Hier kommen nun aber Smartphones ins Spiel, die auf ein Satellitennetzwerk zurückgreifen und den Notruf darüber absetzen können. Wir zeigen, welche Systeme bereits jetzt oder in Kürze im Einsatz sind, welche zukünftigen Pläne es gibt und in welchen Punkten sich die Ansätze unterscheiden.

Funklöcher stellen aber nicht nur ein Problem dar, wenn es um akute Verletzungen geht. Denn der Pannendienst ist ohne Mobilfunknetz ebenso wenig zu erreichen wie die Familie, der Sie eine "Bin gut angekommen“-Nachricht schicken wollen. Ein Problem, dem Sie auch in Deutschland und nicht erst in der spanischen Sierra Nevada oder auf einer der zahlreichen, äußerst dünn besiedelten schottischen Inseln begegnen können.

Wir gehen auf die Ansätze von drei Smartphone-Herstellern – Apple, Bullitt und Huawei – und zwei Modem-Herstellern – Qualcomm und Samsung – ein. Hinzu kommen herstellerübergreifende Pläne der Deutschen Telekom und des Netzwerkausrüsters Ericsson.