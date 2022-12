Inhaltsverzeichnis Schlafprobleme per Radar Zuhause analysieren EEG zum Selbermessen Präzise Messung Viele Sensordaten sammeln Das EEG im Alltag Fazit Artikel in c't 1/2023 lesen

Wenn ein Mensch nachts nicht gut schläft oder sogar am Tag häufig kurz einnickt, dann können Mediziner das Schlafverhalten am gründlichsten nach ein oder zwei Nächten im Schlaflabor analysieren. Bei der sogenannten Polysomnografie kommt die ganze Palette verfügbarer Messmethoden zum Einsatz: Die Aufnahme der Hirnströme (Elektroenzephalografie, EEG) erkennt die Schlafphasen und den Traumschlaf, das Elektrokardiogramm (EKG) verfolgt Herzfrequenz und -rhythmus, Mikrofone belauschen die Schnarchgeräusche, ein Brustgurt misst die Atembewegungen, Elektroden messen die Muskelspannung des Kinns sowie Beinmuskelbewegungen, ein Fingersensor die Sauerstoffsättigung des Blutes, ein anderer Sensor den Atemfluss und eine Infrarotkamera behält Körperlage und Schlafbewegungen im Blick. Weitere Messungen etwa des Blutdrucks oder von nächtlichen Erektionen können hinzukommen.

Ein Patient, der solchermaßen mit vielen Elektroden, Sensoren, Gurten und Schnallen ausstaffiert, von Kameras überwacht und von Pflegenden betreut wird, schläft im Labor möglicherweise in der ersten Nacht gar nicht ein – auf jeden Fall ist die Situation anders als daheim. Trotz der vielfältigen Messmethoden sind die alltäglichen Schlafprobleme eines Patienten dann im Schlaflabor nicht zu beobachten. Abgesehen davon sind die Plätze in den gut ausgestatteten Schlaflaboren begrenzt, lange Wartelisten für Termine sind die Folge.

Ein Team um Insa Wolf am Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie (IDMT) in Oldenburg arbeitet an komfortableren Sensorsystemen, die man sich vor dem Einschlafen selbst anlegen kann und die den Schlaf in den eigenen vier Wänden möglichst wenig stören. Zentrale Komponenten sind ein selbsthaftendes Elektrodenpatch für das EEG und ein Radargerät auf dem Nachttisch.