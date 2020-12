Inhaltsverzeichnis Schnelle Erste Hilfe: Smartphone-Apps benachrichtigen nahe Ersthelfer Vielzahl Apps Kleinstaaterei Artikel in c't 1/2021 lesen

Jedes Jahr erleiden mindestens 50.000 Menschen in Deutschland einen plötzlichen Herzstillstand außerhalb eines Krankenhauses, also vollkommen überraschend zu Hause, am Arbeitsplatz oder unterwegs. Wenn jemand auf der Straße, im Bus oder am Arbeitsplatz plötzlich kollabiert, ist schnelle Hilfe gefragt. Die Zeit wird in solchen Fällen in Sekunden gemessen; schon nach drei bis vier Minuten ohne lebensrettende Maßnahmen drohen den Opfern bleibende Schäden.

Zwar lernt jeder, der einen Führerschein macht, im obligatorischen Erste-Hilfe-Kurs, wie man in so einem Notfall eine Herzdruckmassage ausführt. Aber die Hemmschwelle ist hoch, das Erlernte im Ernstfall anzuwenden. Die Situation, plötzlich Erste Hilfe leisten zu müssen, überfordert viele Betroffene, physisch wie psychisch.

Nur rund 40 Prozent der Menschen beginnen deshalb eine Herzdruckmassage, wenn sie einen Bewusstlosen finden, berichten Fachärzte. Doch bis der Rettungsdienst vor Ort ist und die Profis mit Wiederbelebung und Beatmung beginnen, verstreichen oft mehr als die kritischen drei bis vier Minuten, denn im Durchschnitt brauchen die Retter bis zum Eintreffen neun Minuten.