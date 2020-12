Inhaltsverzeichnis Schnelles WLAN: Das bringt Wi-Fi 6 auf iPhone, iPad und Mac Mehr Daten übertragen

Besser parallel funken

Mit Nachbarn einigen

Energie sparen

Weiter funken

Mehrere Netze kombinieren

Datenwege checken

Was lässt sich erwarten? Verfügbare Hardware und Apple-Geräte mit Wi-Fi 6 im Test Artikel in Mac & i 6/2020 lesen

WLAN ist inzwischen unverzichtbar, denn die meisten Apple-Geräte besitzen keine Ethernet-Buchsen, sondern gehen ausschließlich drahtlos ins Internet. Hinzu kommen immer mehr Geräte im Haushalt wie Fernseher, Radios und Smart-Home-Devices, die WLAN nutzen. Wohnt man allerdings in einem Mehrfamilienhaus in der Stadt mit vielen Funkzellen in der Nachbarschaft, reicht die Bandbreite für Video-Streaming oder Bildtelefonie manchmal schon nicht mehr aus, weil die Basisstationen ständig aufeinander warten müssen. Diese Probleme will der neue Standard Wi-Fi 6 angehen. Er soll das WLAN zum einen schneller und durch neue Techniken auch effizienter machen.

Statt den neuen Standard weiterhin IEEE 802.11ax zu nennen, hat die Wi-Fi-Allianz beschlossen, ihn Wi-Fi 6 zu taufen. In Deutschland heißt er manchmal auch WLAN 6. Gleichzeitig wurde rückwirkend 802.11ac in Wi-Fi 5 und 802.11n in Wi-Fi 4 umbenannt.

Wi-Fi 6 steigert zunächst einmal die maximale Brutto-Datenrate um knapp 40 Prozent, durch eine höhere Modulationsstufe (mehr dazu gleich). Theoretisch möglich waren bei Wi-Fi-5/802.11ac 6900 MBit/s, sofern man im 5-GHz-Band acht MIMO-Streams und 160 MHz breite Kanäle verwendete. Dieser Höchstwert steigt mit Wi-Fi 6 auf 9600 MBit/s. Pro Antenne (MIMO-Stream) steigt die Rate von 866 auf 1200 MBit/s, also auf über 1 GBit/s – was sich werbewirksam vermarkten lässt.