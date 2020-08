Schwimmbrille mit Display

Das kanadische Start-up Form hat eine Schwimmbrille entwickelt, die Leistungsdaten erfasst und anzeigt – unter anderem Strecke, Zugrate, Distanz pro Zug, verbrannte Kalorien und Durchschnittstempo. Ist ein Brustgurt von Polar mit der Brille gekoppelt, wird auch die Herzfrequenz dargestellt.

Im Schwimmbad messen Sensoren die Distanz, in offenem Wasser ist dazu eine gekoppelte GPS-Uhr nötig. Einige Angaben werden nur in der App angezeigt. Wer diese tracken will, muss also auch ein Smartphone mitnehmen. Die Anbindung erfolgt mittels Bluetooth Low Energy. Die Daten in der Brille sind nur für ein Auge einblendbar, das der Nutzer aber auswählen kann.

Der Akku soll laut Hersteller 16 Stunden halten. Die Brille ist bis zehn Meter wasserfest und mit einer Antibeschlagsbeschichtung versehen.

Produkt: Smart Swim Goggles

Hersteller: Form

Preis: 173 Euro

(bsc)