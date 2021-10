Inhaltsverzeichnis Security-Trainings: Mehr Cybersicherheit durch kollaborative Purple-Team-Übungen So realistisch wie möglich

Ein unvollständiges Lagebild IT-Sicherheitsmanöver Aus der Praxis eines Red Teams Fazit

Das Feld der IT-Sicherheit erlebt eine weiter fortschreitende Professionalisierung, Spezialisierung und Diversifizierung: Angetrieben durch eine stetig wachsende Bedrohungslage sowie Professionalisierung auf der Angreiferseite, entwickeln auch die Verteidiger neue Methoden und Vorgehensweisen, um Unternehmen besser gegen immer stärkere Angriffe abzusichern.

Einige dieser neuen Verteidigungspraktiken haben sich bewährt und etabliert. Beispielsweise setzen viele Unternehmen praktische Sicherheitstests mit Hacking-Methoden, also Penetrationstests, ein, um Sicherheitslücken zu finden.

Immer mehr Unternehmen setzen auch auf sogenannte Red-Team-Übungen, bei denen die IT-Sicherheit des Unternehmens ganzheitlich in einer realistischen Angriffssimulation auf den Prüfstand gestellt wird. Im englischsprachigen Raum bereits etabliert, kommt ein neuer Typ von Sicherheitsübung mittlerweile auch in Deutschland und seinen deutschsprachigen Nachbarn an: das Purple Teaming.