Security-Experte werden: So machen Sie Karriere in der IT-Sicherheitsbranche

Eine Karriere in der IT-Sicherheitsbranche ist verlockend. Neben relativ hohen Gehältern und einer großen Jobsicherheit lockt viele auch die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem dynamischen IT-Sicherheitsumfeld. Der Einstieg in die Branche ist jedoch nicht trivial, den einen vorgezeichneten Berufsweg gibt es nicht. Zudem findet man im Internet teilweise widersprüchliche Informationen zum bestmöglichen Start der eigenen Securitykarriere.

iX befindet sich in der glücklichen Lage, auf das Wissen vieler Autoren aus der Branche zurückgreifen zu können. Daher haben wir mit den erfahrenen Securityexperten unter unseren Autoren gesprochen. Sie sind zum Großteil selbst Chefs ihrer eigenen Unternehmen und wissen, worauf sie bei Bewerberinnen und Bewerbern achten – und wovon sie dem Nachwuchs eher abraten würden.

Die Arbeit in der Cybersicherheit ist in verschiedenen Teilbereichen möglich. Das erschwert eine allgemeingültige Übersicht über den Einstieg. Dennoch lassen sich aus den Aussagen der Befragten einige Gemeinsamkeiten ableiten, die beim Berufsstart nützlich sein können.Grundsätzlich gibt es drei Wege in das Berufsfeld: ein Hochschulstudium, eine IHK-Berufsausbildung und eine Weiterbildung bei einer bereits bestehenden Tätigkeit in der IT. Denkbar sind zudem sogar fachfremde Quereinstiege, auch wenn die Hürden dabei ungleich höher sind. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die verschiedenen Ausbildungswege in Deutschland und liefert außerdem Informationen zu den Zertifikaten, die in der Branche nach wie vor eine große Rolle spielen und in einigen Berufsbildern sogar eine Voraussetzung sind.