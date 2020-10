Inhaltsverzeichnis Sicherheit im Active Directory: Was Microsofts Sicherheits­empfehlungen bedeuten Begriffsklärung Was ist schon sicher? Sicherheit aktivieren Gemischte Umgebungen Fazit Artikel in c't 22/2020 lesen

Mitte August 2019 hat Microsoft das Advisory ADV190023 herausgebracht. Darin empfehlen die Redmonder, die beiden Einstellungen "LDAP-Channel-Bindung" und "LDAP-Signaturen" auf Active-Directory-Domain-Controllern zu aktivieren. Diese sollen eine "sicherere Kommunikation zwischen LDAP-Clients und Active Directory-Domain-Controllern" garantieren. Weiter kündigte Microsoft an, dass diese Einstellungen in einem späteren Update (zwischenzeitlich war mal vom März 2020 die Rede) automatisch aktiviert werden könnten.

Und genau hier fängt das Problem an: Da Microsoft bewusst oder unbewusst sehr schwammig formuliert hat und nicht genau auflistet, welche Verbindungen genau "sicher" sind, entstand viel Aufregung. Fälschlicherweise nahmen viele Admins an, dass hiermit der Einsatz von SSL/TLS für Verbindungen zum Domain-Controller zwingend vorgeschrieben werde – wer eine Hard- oder Software nutze, die das nicht beherrscht, so die Angst, werde ausgesperrt. Doch ganz so drastisch sind die Änderungen gar nicht. Administratoren sollten sich aber schon jetzt mit den Optionen sicherer LDAP-Verbindungen beschäftigen, auch wenn es aktuell keinen konkreten Termin für Änderungen durch ein Update mehr gibt.

Nicht alle Details in diesem Artikel sind in jeder Umgebung von Interesse. Admins reiner Windows-Umgebungen zum Beispiel müssen sich nicht mit allen Feinheiten von TLS-Verbindungen auseinandersetzen.