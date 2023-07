Siegerliste 2023: Technology Review kürt Deutschlands beste MINT-Arbeitgeber

Laut MINT-Report des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) ist der Fachkräftemangel in den MINT-Berufen, also in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, aktuell verheerender als in der Zeit vor Beginn der Coronapandemie. Im Oktober 2022, dem Zeitpunkt der letzten Erhebung, klaffte eine Lücke von 325 290 unbesetzten Stellen in MINT-Berufen. Etwa gleich viele Personen fehlten in den MINT-Facharbeiter- und MINT-Expertenberufen. Etwa 34 200 Stellen unter den Spezialisten- beziehungsweise Meister- und Technikerberufen blieben unbesetzt.

Mit den größten Engpässen haben die Energie- und Elektroberufe zu kämpfen, gefolgt von der Maschinen- und Fahrzeugtechnik sowie den IT-Berufen. Dieser Fachkräftemangel habe laut Handelsblatt zur Folge, dass die deutsche Wirtschaft die Themen Digitalisierung sowie Dekarbonisierung nicht vorantreiben kann. Das ist für die deutsche Wirtschaft eine schwierige Situation, schließlich steht sie vor einem fundamentalen Wandel. Für die Zukunftsfelder Digitalisierung und Dekarbonisierung brauchen die Unternehmen dringend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Aber was zeichnet einen guten Arbeitgeber aus? Was sind heute gute Arbeitsbedingungen? Welche Rolle spielen Geld, die Unternehmenskultur, Aufstiegschancen? Und ist der Job auch wirklich zukunftsfest? Wie kann man all diese Faktoren messen und bewerten?

Größte Engpässe bei Energie- und Elektroberufen

Nach 2021 hat das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) deshalb zum dritten Mal die MINT-Arbeitgeber des Jahres gekürt und die nachfolgende Liste für MIT Technology Review ermittelt. Zur Beantwortung der Fragen, was einen guten MINT-Arbeitgeber auszeichnet, setzt das IMWF auf das sogenannte "Social Listening". Unter diesem Schlagwort sind in den vergangenen Jahren eine Reihe von Tools entwickelt worden: Es geht darum, Daten aus Online-Quellen zu extrahieren und auszuwerten, um die Beliebtheit von Unternehmen, Marken oder Produkten zu ermitteln.

Wie hilft das, um die besten Arbeitgeber im MINT-Bereich zu finden? Wer in diesem Bereich einen Job sucht, so das IMWF, ist für diese Methode eine hervorragende Quelle. Denn er oder sie ist in der Regel in der vorteilhaften Situation, sich Arbeitgeber kritisch und sorgfältig aussuchen zu können. Für die Untersuchung wurden daher soziale Netzwerke, News-Sites, Foren und Job-Portale gescannt und ausgewertet. Dabei hat das IMWF rund 20 000 Unternehmen im Hinblick auf ihre Arbeitgeberattraktivität analysiert und bewertet. Die Bewertung entsteht auf Basis von zwei Bereichen: zum einen die Sichtbarkeit und Reputation des Unternehmens im Internet und zum anderen die Aktivität und Bewertung auf dem Job-Markt.

In einem ersten Schritt scannten die Analysten dafür zunächst Zehntausende Online-Nachrichten und mehrere Millionen Social-Media-Accounts von Unternehmen nach typischen Stichworten zu Digitalisierung, Künstlicher Intelligenz, Automatisierung, aber auch Gehalt, Lohnerhöhung, Arbeitsbedingungen oder Mitarbeiterorientierung. Hierbei kamen 438 Millionen Quellen zusammen. Insgesamt ergab dieser erste Durchlauf rund 1,5 Millionen Nennungen zu etwa 20 000 Unternehmen. Daraus ermittelten sie, welches Unternehmen erwähnt, welches Thema besprochen wird und welche Tonalität die Textfragmente aufweisen. Die Tonalität – positiv, neutral oder negativ – bewerten sie dann mit einer sogenannten Sentiment-Analyse.

Daraus ergeben sich für jedes Unternehmen und jeden Themenbereich zwei Werte: einer für die Tonalität und einer für die Reichweite des Unternehmens. Anschließend werden diese Werte zu einem ersten Punktwert verrechnet: Je reichweitenstärker ein Unternehmen ist, desto stärker wirkt sich die Tonalität aus, also ob die Kommunikation zu dem Unternehmen überwiegend positiv oder negativ ist. Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wird dieser Wert schließlich über jeweils eine Branche normiert.

Die Besten einer Branche

Das beste Unternehmen erhält 100 Punkte und bildet hiermit den Vergleichswert für alle anderen Unternehmen seiner Branche. Ein zweiter, ebenfalls über die Branche normierter Wert ergibt sich aus der Aktivität des jeweiligen Unternehmens auf einem MINT-Jobportal. Abschließend wurden beide Teilwerte zusammengezogen und wiederum auf den Besten einer Branche normiert. Eine Auszeichnung erhalten diejenigen Unternehmen, die mindestens 60 Punkte in der Gesamtwertung erreichen – das sind insgesamt 261 Unternehmen. In Branchen, in denen es nur einen Sieger mit 100 Punkten gibt, haben die Wettbewerber nicht den Wert von 60 überschritten.