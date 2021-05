Siegerliste: Technology Review kürt Deutschlands beste MINT-Arbeitgeber

Was zeichnet einen guten Arbeitgeber aus? Gute Arbeitsbedingungen, schon klar, aber was bedeutet das? Welche Rolle spielt Geld, die Unternehmenskultur, Aufstiegschancen? Und ist der Job auch wirklich zukunftsfest? Wie kann man all diese Faktoren messen und bewerten?

Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF), das die nachfolgende Liste für Technology Review ermittelt hat, setzt zur Beantwortung dieser Fragen auf das sogenannte „Social Listening“. Unter diesem Schlagwort ist in den vergangenen Jahren eine Reihe von Tools entwickelt worden, die alle eine Gemeinsamkeit haben: Es geht darum, Daten aus sozialen Medien zu extrahieren und auszuwerten, um die Beliebtheit von Unternehmen, Marken oder Produkten zu ermitteln.

Wie hilft das, um die besten Arbeitgeber im MINT-Bereich zu finden? Wer in diesem Bereich einen Job sucht, so das IMWF, ist für diese Methode eine hervorragende Quelle. Denn er oder sie ist in der Regel in der vorteilhaften Situation, sich Arbeitgeber kritisch und sorgfältig aussuchen zu können. Für die Untersuchung wurden daher soziale Netze, Foren und Job-Portale gescannt und ausgewertet, in denen sich Jobsuchende tummeln.

Dabei hat das IMWF rund 20000 Unternehmen im Hinblick auf ihre Arbeitgeberattraktivität analysiert und bewertet. Die Bewertung entsteht auf Basis von zwei Bereichen: Zum einen die Sichtbarkeit und Reputation des Unternehmens im Internet und zum anderen die Aktivität und Bewertung auf dem Job-Markt. Eine Auszeichnung erhalten diejenigen Unternehmen, die mindestens 60 Punkte in der Gesamtwertung erreichen – das sind insgesamt 385 Unternehmen. Sie finden Sie in der folgenden Tabelle.

NAME PUNKTE Arzneimittel und Pharmazie medac 100,0 BERLIN-CHEMIE 99,8 Boehringer Ingelheim 91,9 Roche 90,2 Bayer 89,7 Takeda Pharma 89,6 Johnson & Johnson 84,8 Pfizer 79,6 Rentschler Biopharma 72,6 Merck 71,6 STADA 71,1 Apotal 69,8 Sanofi 68,9 InfectoPharm 66,1 AstraZeneca 62,2 Bauelemente Wienerberger 100,0 VELUX 82,7 Baustoffe und -zubehör ROCKWOOL 100,0 Knauf 96,9 Remmers 82,3 Saint-Gobain Rigips 81,9 Armacell 61,0 Doka 60,2 Bau und Baugeräte GOLDBECK 100,0 FingerHaus 76,1 Bien-Zenker 68,5 STRABAG 66,5 Hentschke Bau 65,3 Fingerhut Haus 65,2 MC-Bauchemie Müller 65,1 HOCHTIEF 61,1 Beratung Boston Consulting Group (BCG) 100,0 dotSource 74,7 PwC 72,8 VAMED 70,9 Deloitte 68,1 Biotechnologie MorphoSys 100,0 Abbott 68,7 Evotec 60,8 CAD-Technik und Print Altium Europe 100,0 CIDEON Software & Services 79,9 Cadence Design Systems 76,7 Maxon Computer 75,1 Assyst 74,0 Dassault Systèmes 73,9 Allplan 68,9 INNEO Solutions 68,2 Chemie Sika Deutschland 100,0 Covestro 79,6 Clariant 77,1 Evonik 72,9 SGL Carbon 69,2 Linde 62,3 LANXESS 60,0 Chemische Produkte AkzoNobel 100,0 igus 83,8 RAMPF 82,1 Rowe 69,2 FUCHS PETROLUB 69,0 Salamander Industrie-Produkte 60,0 Computer und Zubehör Dell 100,0 Intel 97,6 Bluechip Computer 83,5 Logitech 83,1 WORTMANN 81,1 IBM 78,0 Belkin 77,7 NXT Netcare Services 76,1 ASUS 74,1 Acer 71,9 Fujitsu 69,6 Lenovo 68,8 Apple 62,2 HP 61,5 Drucker Epson 100,0 OKI 93,1 Canon Drucker 89,5 Xerox 85,9 Lexmark 60,2 Elektroindustrie VARTA 100,0 Siltronic 74,7 HARTING 66,2 Exide 64,3 Gigaset Communications 62,2 Johnson Controls 61,3 Elektrotechnik HEITEC 100,0 Siemens 93,0 ABB 83,4 Becker-Antriebe 68,4 Energiedienstleistungen ista 100,0 GETEC ENERGIE 84,5 Deutsche Energie-Agentur (dena) 79,6 Energieversorgung RWE 100,0 DEW21 72,6 E WIE EINFACH 70,1 HanseWerk 67,6 eprimo 67,4 E.ON 67,2 AVU 66,5 EnBW 62,7 REWAG 62,6 Fintech Hypoport 100,0 Scalable Capital 85,1 Forschung und Entwicklung Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung 100,0 Max-Planck-Gesellschaft 86,4 Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung 74,9 Gebäudemanagement und Sicherheitsdienste KÖTTER Services 100,0 Dussmann 99,3 Klüh Service Management 94,5 All Service 90,0 Gegenbauer 70,7 KIEFER 64,0 Veolia Industrieservice 62,0 Gebäudetechnik Rehm Thermal Systems 100,0 Gira Giersiepen 99,2 STIEBEL ELTRON 98,3 Vaillant 96,3 Viessmann 93,3 TROX 93,2 Max Weishaupt 74,2 Elsner Elektronik 66,8 Haushaltselektronik eQ-3 100,0 Bosch 80,0 Google Home 76,0 NETGEAR 73,1 Robert Bosch Smart Home 67,8 Haier Deutschland 66,6 devolo 65,7 August Home 61,5 Vorwerk 60,7 Immobilien weisenburger 100,0 Vonovia 85,3 STADT UND LAND 78,3 STRENGER 76,8 TAG Immobilien 69,0 Deutsche Wohnen 65,6 PATRIZIA 63,1 Industriedienstleistungen CURRENTA 100,0 ASM Assembly Systems 98,6 Steinbeis 83,7 ITK Engineering 100,0 Bertrandt 96,7 IT- und Kommunikationsdienstleistungen Dataport 100,0 primion Technology 80,7 NTT DATA 77,4 UNIMED 72,3 PHARMATECHNIK 72,2 Cisco Systems 71,9 Controlware Kommunikationssysteme 65,7 TeamViewer 62,7 KPS 61,1 Capgemini 61,0 IT-Dienstleistungen Finanz Informatik 100,0 Salesforce 80,4 Arvato Systems 75,3 Rockwell Automation Solutions 73,4 Kofax Deutschland 69,9 VMware 69,3 adesso 68,9 ServiceNow 68,7 DATEV 68,5 Bechtle 68,0 DEOS 67,5 itelligence 66,0 BearingPoint Software Solutions 64,1 PPI 63,8 DATAGROUP 63,9 Wipro 62,9 Equinix 62,7 valantic 62,6 TIBCO Software 62,2 SoftwareONE 61,5 retarus 60,3 Kraftfahrzeugteile S.M.A. Metalltechnik 100,0 Motul 86,8 BPW Bergische Achsen 79,2 Continental Reifen 64,6 Bridgestone 64,5 Hirschvogel 62,4 Leasing Arval 100,0 Alphabet 61,4 DLL 61,3 Lebensmittelproduktion Hochland 100,0 Nestlé 83,4 Alpro 63,6 Hochwald 61,4 Lichttechnik Zumtobel 100,0 LEDVANCE 86,7 Lkw und Nutzfahrzeuge AGCO 100,0 Scania 86,7 Valmet 65,6 Maschinen- und Anlagenbau AIXTRON 100,0 Multivac Sepp Haggenmüller 98,9 AL-KO 90,0 Otis 82,6 SMC 78,7 Hansa-Flex 76,7 SMS Maschinenbau 75,6 SIEMAG Weiss 74,8 Knorr-Bremse 72,3 TRUMPF 72,1 KAESER KOMPRESSOREN 68,9 Schindler 67,8 Jungheinrich 66,8 Rheinmetall 65,9 technotrans 64,6 BHS Corrugated Maschinen- und Anlagenbau 62,3 Dürr 61,4 HOBART 60,7 Viega 60,2 Pfeiffer Vacuum 60,3 Medizinische Hilfsmittel Bauerfeind 100,0 medi 72,9 Medizintechnik B. Braun Melsungen 100,0 Fresenius 74,9 Sartorius 70,3 Drägerwerk 63,0 Biotest 62,3 Messtechnik BRUNATA Wärmemesser Hagen 100,0 Manz 98,4 DR. JOHANNES HEIDENHAIN 91,1 Bürkert 87,8 JUMO 82,3 Endress + Hauser 77,3 Rohde & Schwarz 76,2 Mahr 73,0 GEMÜ 70,2 Bender 70,3 Minol Messtechnik W. Lehmann 68,7 SICK 67,9 Analytik Jena 64,1 Aerzener Maschinenfabrik 61,3 Metallverarbeitung Aurubis 100,0 ZARGES 88,2 Walter 86,8 Alcoa Europe 71,3 OTTO FUCHS 70,4 TRIMET Aluminium 70,0 Metallwaren SCHÄFER WERKE 100,0 PERI 75,1 HEWI Heinrich Wilke 72,3 Hansgrohe 70,2 Weber Unternehmensgruppe 69,5 Dornbracht 66,6 F.W. Oventrop 64,6 BIRCO 63,8 Nahrungsergänzungsmittel und Vitaminpräparate DSM Nutritional Products 100,0 Symrise 85,7 Netzbetreiber Westnetz 100,0 50Hertz 91,4 MITNETZ STROM 88,8 Alliander 65,7 Papierverarbeitung Progroup 100,0 Sappi Alfeld 80,5 Pkw Mitsubishi 100,0 Skoda 70,6 Porsche 60,4 Prüfgesellschaft TÜV Süd 100,0 DEKRA 91,5 Bureau Veritas 73,4 VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut 71,8 TÜV Rheinland 64,1 Putz-, Pflege- und Waschmittel Henkel 100,0 Unilever 65,2 Procter & Gamble 63,7 Raffination und Rohstoffgewinnung Mitteldeutsche Hartstein-Industrie 100,0 VERBIO 88,8 MiRO Mineraloelraffinerie Oberrhein 66,0 Sicherheitslösungen ASSA ABLOY 100,0 Securitas 79,0 GEZE 67,8 Soft- und Hardwareentwicklung Microsoft 100,0 Beckhoff Automation 99,9 SAP 95,2 InoNet Computer 78,3 Adobe 77,7 USU Software 73,2 tado 72,0 NVIDIA 71,6 PTV Planung Transport Verkehr 69,3 Extreme Networks 64,2 Haufe Group 63,7 Oracle 61,6 Solartechnik SMA Solar Technology 100,0 First Solar 79,9 GP JOULE 77,4 iKratos 77,3 SolarEdge 66,3 Enerparc 65,4 IBC SOLAR 63,9 SOLARWATT 61,0 Sozial- und Gesundheitsunternehmen Malteser Deutschland 100,0 ASB Deutschland 80,6 ias 79,5 Alexianer 71,1 Diakonie Ruhr 60,1 Sparkassen Sparkasse Spree-Neiße 100,0 Sparkasse Hildesheim Goslar Peine 88,0 Sparkasse Bremen 85,1 Kreissparkasse Köln 82,1 Sparkasse Paderborn-Detmold 77,4 Hamburger Sparkasse 75,2 Taunus Sparkasse 67,1 Sparkasse KölnBonn 66,7 Sparkasse Ulm 64,2 Stadtsparkasse München 62,7 Sparkasse Hannover 61,8 Sparkasse Rhein-Haardt 60,8 Stadtwerke und kommunale Versorger Stadtwerke München 100,0 Stadtwerke Osnabrück 88,9 Stadtwerke Schweinfurt 81,5 Stadtwerke Karlsruhe 80,8 Stadtwerke Heidelberg 79,8 Stadtwerke Tübingen 79,7 Stadtwerke Augsburg 78,5 Gelsenwasser 77,8 Stadtwerke Pforzheim 74,8 Umicore 63,3 Stahl ZINQ 100,0 Saarstahl 97,1 Georg Fischer 88,9 Wärtsilä SAM Electronics 66,2 Georgsmarienhütte (GMH) 64,5 Strassen- und Schienenverkehr Stuttgarter Straßenbahnen 100,0 Deutsche Bahn 94,7 Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) 87,0 Rheinbahn 86,0 Bombardier Transportation 70,7 Kasseler Verkehrs-Gesellschaft 70,2 Kölner Verkehrs-Betriebe 65,3 Alstom Transport Deutschland 62,9 S-Bahn Berlin 61,6 Rhein-Neckar-Verkehr 61,3 Telekommunikation M-net Telekommunikations 100,0 Huawei 77,7 Deutsche Telekom 73,6 HL komm 71,0 Vodafone 63,2 Telefónica 60,2 Textilien MEWA 100,0 Heimbach Gruppe 76,5 TRIGEMA 61,2 Hoftex Group 60,9 Unterhaltungselektronik Marantz 100,0 Panasonic 83,0 Samsung Deutschland 75,5 Nintendo 67,1 Verkehr und Logistik SSI SCHÄFER 100,0 DHL 62,3 UPS 62,1 Fr. Lürssen Werft 61,0 Verpackung Mondi Consumer Packaging 100,0 JET Schaumstoff-Formteile 84,8 DS Smith Packaging 71,3 Weiterbildung tts 100,0 Integrata Cegos 94,9 bfw 91,6 ILS Institut für Lernsysteme 90,2 qSkills 89,8 Eckert Schulen 85,3 alfatraining 81,6 New Horizons Hamburg 76,9 IBB Institut für Berufliche Bildung 75,3 DAA Deutsche Angestellten-Akademie 74,1 IFB Institut für Fremdsprachenberufe 72,7 VDI Wissensforum 67,8 Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) 67,4 bbw Akademie für Betriebswirtschaftliche Weiterbildung 67,3 Christiani 66,5 Technische Akademie Esslingen (TAE) 66,1 KOM Bildung 63,9 BSA-Akademie 63,4 WBS Training 62,1 SCREEN Group 61,6 LOGISTIC PEOPLE ACADEMY 61,0 Werkzeuge und Geräte Sandvik Tooling Deutschland 100,0 C. & E. Fein 94,1 STIHL 65,0 Wohnwagen und Reisemobile PhoeniX Reisemobile 100,0 Concorde Reisemobile 84,8 Bürstner 84,7 Dethleffs 81,8 Carthago Reisemobilbau 74,7 Truma 65,6 Fendt Caravan 63,2

(bsc)