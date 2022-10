Inhaltsverzeichnis Sitzheizung nur gegen Abo: Digitalkäufe fürs Auto – was Hersteller (ab)verlangen BMW und Tesla als Wegbereiter

Interesse an digitalen Nachverkäufen wächst BMW, Fiat, Hyundai, Kia Mercedes-Benz, Opel Porsche Renault, Skoda Tesla, Volvo, VW Fazit

Kaum etwas sorgt im Winter so schnell für ein angenehmes Temperaturempfinden im Auto wie eine Sitzheizung. Und wie praktisch Android Auto und Apple CarPlay sein können, merken Autofahrer spätestens dann, wenn der Fahrzeughersteller für aktuelle Navigationskarten oder Echtzeitverkehrsinformationen auf einmal Geld sehen möchte. Oder Spotify trotz mehrfacher Ankündigungen doch nicht per Update nachgereicht wird. Fein raus ist dann derjenige, der die Unterstützung beider Systeme mit erworben hat. Hat beim Kauf hingegen der Rotstift regiert, bleibt der Sitz kalt und das Infotainment-System auf einem alten Stand – zumindest bislang.

Immer mehr Fahrzeughersteller haben digitale Nachverkäufe für sich entdeckt. Per Klick direkt im Online-Shop des Infotainment-Systems, in der passenden Smartphone-App oder am PC schalten Mercedes-Benz, Fiat, Skoda und viele andere Hersteller Funktionen frei – lange, nachdem der Käufer das Fahrzeug in Empfang genommen hat. Momentan handelt es sich meistens noch um Online-Funktionen wie Remote-Zugriff per App oder aktuelle Navigationskarten. Sukzessiv kommt aber Hardware dazu, die Sie freischalten können – und von der Sie bis dahin vielleicht nicht wussten, dass sie bereits im Fahrzeug verbaut ist.

Spätestens wenn Sie aber feststellen, dass sich der gar nicht mitbestellte Fernlichtassistent per Klick nachträglich kaufen oder sich die Farbauswahl der Ambientebeleuchtung gegen einen Obolus erweitern lässt, könnten Zweifel an Preisgestaltung der Fahrzeuge aufkommen. Bezahlt man möglicherweise für eine Komponente doppelt – einmal versteckt im Fahrzeugpreis und dann im Online-Shop? Anhand von zwölf Herstellern und Marken sowie verschiedenen Beispielmodellen zeigen wir exemplarisch, welche Produkte Sie nachträglich erwerben können, wo Funktionen per Software künstlich beschnitten werden und ob der nachträgliche Kauf möglicherweise teurer ist.