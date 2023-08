Inhaltsverzeichnis Smart Charging und V2G: Wie Elektroautos bei der Energiewende helfen können Hohe Preise trotz erneuerbarer Energien Bedarfssteuerung Vehicle to Grid (V2G) Speicherung in Efuels

Vielleicht haben Sie es sich anhand Ihrer Stromrechnungen schon gefragt: Wenn Strom aus Photovoltaik und Windkraft so billig ist wie immer beschrieben, wieso ist dann der Strom in Deutschland, in Dänemark und in allen Regionen, die viel Windkraft und Photovoltaik im Strommix haben, so teuer? Mit diesem Problemkreis fangen wir daher an, bevor es um den Beitrag geht, den Elektroautos zur Milderung leisten könnten.

Der billige Erzeugungsstrompreis, mit dem Photovoltaik und Windkraft angeführt werden, wird aus den Gesamtbetriebskosten der Anlage ermittelt. Er ist daher nur ein Faktor unter vielen, die letztendlich für den 24/7-Strompreis sorgen, den Sie später zahlen müssen. Für diese Erzeugungskosten werden die gesamten Betriebskosten der Anlage über ihre Lebenszeit auf die erwarteten erzeugten Kilowattstunden Strom über dieselbe Lebenszeit umgelegt, um zu wissen, was eine Kilowattstunde in etwa kostet.

Kosten sind jedoch kein Preis, sie sollten nur nicht dauerhaft über diesem liegen. Preise entstehen in Märkten, durch Angebot und Nachfrage. Photovoltaik und Windkraft bieten wetterbedingt gern gemeinsam an bis zu großen Überschüssen und bei für Stromerzeugung schlechtem Wetter gar nichts mehr. Das senkt ihre eigenen Preise ab, zum Beispiel nachmittags, wenn alle Photovoltaikanlagen einspeisen, aber nur wenig Strom verbraucht wird, und erhöht gleichzeitig die Preise für Ausfallleistung. Deshalb werden Photovoltaik und Windkraft am Strommarkt subventioniert: Ihr Erzeugungspreis wird auf Null gesetzt, damit sie ganz vorne in der "Merit Order" stehen.