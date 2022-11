Quayside in Toronto: Wie es nach dem Smart-City-Flop weitergeht

In Toronto setzte die Alphabet-Tochter Sidewalk Labs ein Smart-City-Projekt in den Sand. Nun will die Stadt an der "Quayside" alles anders und besser machen.

Keine autonomen Autos, keine Drohnen mehr – in den neuen Entwürfen für Quayside rahmen pflanzenberankte Hochhäuser einen urbanen Wald ein, den das dänische Designbüro SLS als öffentlichen Raum entworfen hat. (Bild: Rendering: Waterfront Toronto)