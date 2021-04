Inhaltsverzeichnis Smart Garden: Vollautomatisch gärtnern mit dem FarmBot Aufwand und Kosten Farmbot bauen Artikel in c't 9/2021 lesen

Gärtnern macht Arbeit: Gießen, jäten, säen, beobachten – wie schön wäre es, wenn ein Roboter das Malochen übernähme, Tag und Nacht automatisch zur idealen Zeit. Ein Helfer, der nie etwas vergisst und nie Urlaub macht. Was wie Science-Fiction klingt, lässt sich für ein Hochbeet durchaus umsetzen.

Der Roboter-Gärtner heißt "FarmBot" und sieht nicht nach Science-Fiction aus: Die vom gleichnamigen Start-up entwickelte Maschine ähnelt eher einer Portalfräse als C3PO. Mit Riemen und Schrittmotoren rollt der FarmBot auf Aluminiumprofilen und positioniert so sein Werkzeug an jeder beliebigen Stelle in den 50 Zentimetern oberhalb eines 1,5 × 3 Meter großen Hochbeets. Ob Gießkanne, Jätwerkzeug, Bodenfeuchtesensor oder Einsähnadel – der FarmBot kann sein Werkzeug selbst wählen und wechseln. Wie er all diese Möglichkeiten sinnvoll nutzt, muss man allerdings selbst programmieren.

FarmBot Inc. verspricht ein vollautomatisches Hochbeet, das sich selbst hegt und pflegt, wenn Mensch keine Zeit dafür hat. Da die komplette Konstruktion als OpenHardware veröffentlicht ist und die Maschine einen Bereich des Lebens automatisiert, den wir bisher eher mit Tradition und Handwerk assoziierten, haben wir sie gebaut.