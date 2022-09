Inhaltsverzeichnis Smart Home mit Matter: Wie HomeKit, Assistant, Alexa & Co. kompatibel werden Großes Versprechen: Alle bisherigen Standards ersetzen Neuer Standard: Nahezu alle Hersteller sind an Bord Wenig Strom mit Thread und Bluetooth Low Energy Artikel in MIT Technology Review 6/2022 lesen

Wer in einem Smart Home lebt, weiß: Einfach geht anders. Erst muss man sich für ein System entscheiden und dann hoffen, dass es den Anbieter in ein paar Jahren noch geben wird. Richtig schwierig wird es, wenn sich unterschiedliche Geräte untereinander austauschen sollen, etwa eine Wetterstation mit den Heizungsthermostaten, um die Raumtemperatur intelligent zu regeln. Viele Anwender begnügen sich – weil genau das so schwierig ist – mit einer simplen Einzelraum-Steuerung für die Heizung oder ein paar automatischen Hue-Leuchten im Flur. Ist das schon Smart Home? Nach der Definition der Hersteller schon, aber das Potenzial, das in der Technologie steckt, entfaltet sich so nicht. Erst durch Wenn-dann-Automationen wird das Zuhause wirklich schlau, steigert den Komfort und hilft, Energie zu sparen.

Bisher versuchten die Anbieter, ihre technischen Ökosysteme gegen die Wettbewerber abzuschotten, indem sie spezielle Kommunikationsstandards benutzen, die nur ausgewählte Geräte – vorwiegend die eigenen – unterstützen. Das ist lange gut gegangen – zumindest für die Anbieter. Anwender waren dadurch in einer begrenzten Auswahl an Geräten und Anwendungen gefangen.

Nicht nur Amazons Echo (hier im Bild), sondern auch Systeme von Google und Apple wollen Matter unterstützen. (Bild: Amazon)

Wenn das Smart Home jedoch sein Potenzial voll entfalten soll, braucht es eine Art Übersetzer, der die Sprache des einen Standards für die Sprache des anderen verständlich macht. Oder gleich einen neuen Standard, der die existierenden Insellösungen durch eine alles umfassende Sprache ersetzt.