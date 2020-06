Smarter Golfball

Etwa acht Kilometer spazieren gehen und ab und an auf einen kleinen weißen Ball einschlagen – Golf spielen klingt trivialer, als es ist. Hinter jedem Schlag stehen komplexe Bewegungsabläufe. Mit Graff-Golfbällen und der zugehörigen App soll jeder Schlag zu einer Trainingseinheit werden: Die Bälle messen etwa Rotation, Flugbahn und -richtung, den Abschlagwinkel und was Golfer noch alles benötigen, um ihren Ball mit möglichst wenigen Schlägen in die 18 Löcher zu befördern.

All diese Informationen speichert der Ball und teilt sie seinem Besitzer per Bluetooth mit. Dank Tracking-Funktion hat auch das Suchen des Balls im Unterholz ein Ende.

Ein Satz beinhaltet drei Golfbälle, eine Ladestation und Zugang zu den Daten von über 36000 Golfplätzen weltweit. Die Bälle können über Indiegogo vorbestellt werden und sollen ab Juni ausgeliefert werden.

Produkt: Graff Golf

Hersteller: Graff Golf

Preis: ab 45 Euro

(bsc)