SneakerKit: Nachhaltige Schuhe zum selber nähen

Sneaker sind wegen ihrer wenig nachhaltigen Bauweise und Materialzusammensetzung im Gespräch: Die einzelnen Elemente der Schuhe sind aus unterschiedlichen Materialien und Kunststoffen zusammengeklebt und sind weder trenn- noch reparierbar.

Da Nachhaltigkeit bei so häufig verschlissenen Produkten mitgedacht werden sollte, sind große Marken in der Kritik: Das investigative Recherche-Projekt Sneakerjagd beschäftigt sich zum Beispiel damit, was mit unseren alten Schuhen passiert, wenn wir sie in Recycling-Programmen abgeben.

SneakerKit bietet mit dem DIY-Set eine nachhaltige Option für selbstgebaute Schnürschuhe ohne Kleber. Die einzelnen Bestandteile für den Schuh können einfach zugeschnitten und zusammengenäht werden. Zur Individualisierung stehen mehrere Schnittmuster sowie verschiedenfarbiges Leder zur Auswahl. Dem niederländischen Unternehmen kam 2013 die Idee für das Projekt. Es startete daraufhin eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne.

Lieferumfang

Das FULL SneakerKit beinhaltet eine Anleitung, Schuhsohlen und -Einlagen, Leder, die Loch- und Ösenzange, Ösen, Nadel und gewachsten Faden. Es kostet aktuell 80 Euro. Falls man bereits Material zu Hause hat oder einen Teil seines Sneakers reparieren möchte, kann man die einzelnen Teile auch so bestellen.

Das niederländische Unternehmen beliefert viele verschiedene Länder und Kontinente – unter anderem in Europa und Amerika. Dazu werden auch auf der ganzen Welt Workshops angeboten. Deutsche Standorte gibt es zwei – in Düsseldorf und Eberstadt. Die Schuhgrößen reichen von 36 bis 47. Ein Kit für Kleinkinder gibt es auch.

Die beiliegende Anleitung

Mein Paket kam ohne unnötige Plastikverpackung an. Der Beschreibungstext ist auf Englisch. Wer die Anleitung in visueller Form vorzieht, kann das SneakerKits Video angucken. Zusätzlich zu dem mitgeliefertem Material sollte man sich einen scharfen Cutter, Rollschneider oder eine Lederschere, einen Stift, eine Ahle oder eine Reißzwecke, Malerkrepp und eine Schneideunterlage bereit legen. Außerdem solltet ihr euch euer Schnittmuster ausdrucken.

Die neue Schuhsohle

SneakerKit hat seit Ende ihrer Kickstarter-Kampagne noch einige Optimierungen vorgenommen: Sie haben zum Beispiel die Schuhsohle aus ihrem Bastel-Kit überarbeitet. Sie soll nun angenehmer zu tragen und zu verarbeiten sein.

Die neue Sohle verwendet 68 Löchern für die Naht, deutlich weniger als das vorherige Modell. Auch durch die vorgestanzten Löcher soll der Schuh deutlich schneller fertiggestellt werden. Zudem wurde der Fersenbereich überarbeitet. Er ist besser unterstützt und bleibt in Form. An der Kante, an der der Knick vom Abrollen entsteht, ist eine extra Naht dazu gekommen, damit der Schuh stabiler ist. Die obere Kante aus Gummi ist jetzt reißfester.