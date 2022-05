So könnten Trans-Männer Kinder bekommen​

Eierstöcke enthalten Hunderttausende von unreifen Eizellen. Jeden Monat reift eine von ihnen heran. Wird sie von einem Spermium befruchtet, entsteht ein Embryo. Nun ist es einem Team um die Reproduktionsbiologin Evelyn Telfer von der Universität Edinburgh zum ersten Mal gelungen, unreife Eizellen aus den Eierstöcken von Transgender-Männern im Labor bis zur Befruchtungsreife entwickeln zu lassen.

Die Ergebnisse legen zudem nahe, dass sich lebensfähige Eizellen selbst nach jahrelanger Testosteron-Therapie gewinnen lassen, die einen Eisprung normalerweise verhindert. Das könnte transgender Männern mit Kinderwunsch ermöglichen, ihre geschlechtsangleichende medizinische Versorgung nicht unterbrechen zu müssen.

Telfer stellte ihre Ergebnisse, die noch nicht von Fachkollegen geprüft wurden, im März auf der Jahrestagung der "Society for Reproductive Investigation" in Denver vor. "Das ist eine sehr spannende Arbeit und wird ein wichtiger Fortschritt sein, der möglicherweise vielen Patienten helfen kann", sagt Samir Babayev, der als Reproduktionsendokrinologe an der Mayo Clinic in Rochester im Bundesstaat Minnesota arbeitet und nicht an der Forschung beteiligt war.

Möglichkeiten für Transgender-Männer

Transgender-Männern wurde bei ihrer Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen, identifizieren sich aber als Männer. Manche von ihnen unterziehen sich einer Behandlung mit dem Hormon Testosteron, um männlichere Züge wie Gesichts- und Körperbehaarung und eine tiefere Stimme zu entwickeln. Der Verlauf der Behandlung ist unterschiedlich und hängt von den eigenen Präferenzen und dem Alter ab, in dem die geschlechtsangleichende medizinische Behandlung begonnen wurde.

Für Menschen, die sich für eine solche Behandlung entscheiden, aber dennoch die Möglichkeit haben möchten, eines Tages biologische Kinder zu bekommen, gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Erwachsene können zum Beispiel ihre Eizellen einfrieren lassen. Dazu ist es jedoch in der Regel erforderlich, die Testosteronbehandlung abzubrechen und die Rückkehr des Menstruationszyklus zuzulassen, was Monate dauern kann.

Mit Hilfe von Hormonpräparaten werden die Eierstöcke zur Freisetzung mehrerer reifer Eizellen angeregt, die dann bei einem chirurgischen Eingriff mithilfe von Vaginalsonden entnommen werden. Der Eingriff kann für Transgender-Männer besonders belastend sein, sagt Babayev. Darüber hinaus kann eine monatelange Unterbrechung der Testosteron-Therapie zu Müdigkeit, Stimmungsschwankungen und Schlafproblemen führen. Viele Transgender-Männer würden sich wünschen, ohne solche Belastungen eine Familie gründen zu können, sagt D. Ojeda, Senior National Organizer am National Center for Transgender Equality in der US-Hauptstadt Washington.

Noch eingeschränkter sind die Möglichkeiten für junge Menschen, die noch vor dem Eintritt in die Pubertät mit einer geschlechtsangleichenden medizinischen Behandlung beginnen wollen. Das bedeutet nämlich zum Beispiel, dass sie keine Eizellen einfrieren lassen können, weil sie noch keinen Eisprung haben. Sie könnten sich nur dafür entscheiden, einen Teil oder alle Eierstöcke entfernen und einfrieren zu lassen. In diesem Fall könnte das Gewebe theoretisch später reimplantiert werden, aber nur wenige Trans-Männer würden sich für dieses Verfahren entscheiden, weil es den Östrogenspiegel im Körper erhöhen würde, sagt der Reproduktionsonkologe Kenny Rodriguez-Wallberg vom Karolinska-Institut in Schweden.

Eizellen im Labor heranreifen lassen

Die Alternative, an der Telfer und ihre Kollegen arbeiten, besteht nun darin, Eizellen aus den Eierstöcken zu entnehmen und sie im Labor heranreifen zu lassen. Das Team hat bereits erste Erfolge mit Eizellen von Frauen erzielt. Es war allerdings unklar, ob es auch möglich wäre, Eizellen von Menschen auf dieselbe Weise heranreifen zu lassen, die bereits eine geschlechtsangleichende medizinische Behandlung erhalten haben.

Um herauszufinden, wie sich die Testosteron-Therapie auf die Eierstöcke auswirkt – worüber unter Medizinern Uneinigkeit herrscht – schloss sich Telfer mit zwei Kliniken für Geschlechtsangleichung im Vereinigten Königreich zusammen. Sie fragten Transgender-Männer, die Testosteron eingenommen hatten und sich chirurgisch ihre Eierstöcke entfernen ließen, ob sie diese der Forschung spenden würden. Insgesamt spendeten vier Personen acht Eierstöcke.

Das Team verglich Teile dieser Eierstöcke mit acht Eierstock-Streifen, die Frauen ähnlichen Alters nach einem Kaiserschnitt gespendet hatten. Die Eierstöcke von Transgender-Männern unterschieden sich in der Tat, indem sie mehr Kollagen und weniger Elastin enthielten, was das Gewebe steifer macht. Das könnte es den Follikeln erschweren zu wachsen und reife, befruchtungsbereite Eizellen freizusetzen.