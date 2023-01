Inhaltsverzeichnis Softwareabhängigkeiten mit OWASP-Tool überwachen Bibliotheken und Sicherheitslücken Jenkins und das OWASP-Dependency-Check-Plug-in Fazit Artikel in iX 11/2022 lesen

Die seit Dezember 2021 nicht nur in den Fachmedien vielfach besprochene Sicherheitslücke im Java-Logging-Framework Log4j und ihre Folgen zeigen, wie anfällig Software durch Schwachstellen in Bibliotheken ist; besonders, wenn sie wie beliebte Open-Source-Bibliotheken sehr viele Nutzer haben. Zum einen werden Lücken dort eher gefunden, da viele dort suchen: Softwaresicherheitsforscher, die Entwickler selbst, etwa im Rahmen von Reviews, aber natürlich auch Angreifer. Zum anderen ergeben sich durch die weite Verbreitung viele Ziele, also Anwendungen, die kompromittiert werden könnten.

Entwickler und Betreiber der Anwendungen müssen daher schnell auf diese Bedrohungen reagieren. Das DevSecOps-Konzept, bei dem Entwicklung (Dev), Sicherheit (Sec) und Betrieb (Ops) eng miteinander verbunden sind, bietet dafür gute Voraussetzungen.

Der hier vorgeschlagene Ansatz nutzt die CI-Engine Jenkins und ein Plug-in des Open Web Application Security Project (OWASP). Doch vor dem praktischen Einstieg ist es sinnvoll zu verstehen, wie Sicherheitslücken und Softwarekomponenten identifizierbar und referenzierbar werden und woher das Plug-in seine Informationen bezieht. Als Beispiel dienen die Abhängigkeiten des Java-Frameworks POI, das zum Lesen und Schreiben von MS-Office-Dateien dient.