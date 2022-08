Inhaltsverzeichnis Kritik an Google: "Sogenannte KI basiert von Natur aus auf einer Machtbeziehung" "Es ist ungleich verteilt, wer von maschinellen Entscheidungen betroffen ist" "Darauf gibt es keine einfache Antwort." Artikel in MIT Technology Review 6/2022 lesen

Meredith Whittakers Lebenslauf ist bemerkenswert: Sie hat 13 Jahre bei Google gearbeitet, heute ist sie eine der schärfsten Kritikerinnen des Unternehmens – vor allem, wenn es um KI geht. Als sie 2006 bei Google anfing, war sie schlicht auf das Geld angewiesen. Sie hatte gerade ihren Bachelor in Literatur und Rhetorik abgeschlossen. "Ich war pleite, ich brauchte Arbeit, und Google war die erste Firma, die mir ein Angebot machte", sagte sie in einem Gespräch mit dem Magazin "Republik".

Bei Google startete sie mehrere Initiativen, unter anderem die Google Open Research Group, die komplexe Probleme gemeinsam mit externen Wissenschaftlerinnen und Open-Source-Aktivisten lösen will, oder das M-Lab, ein global verteiltes Netzwerkmesssystem, das die weltweit größte Quelle für Open Data zur Internetleistung darstellt. Schon 2013 kritisierte sie die Praxis, KI-Systeme mit Daten zu trainieren, die diskriminieren – weil sie aus dem Internet stammen. Mit der KI-Forscherin Kate Crawford gründete sie 2017 das Forschungsinstiut AI Now. Es gilt als erstes akademisches Institut, das zu den sozialen Implikationen von Künstlicher Intelligenz forscht.

Damals war Whittaker noch bei Google beschäftigt. Das Unternehmen unterstützte die Institutsgründung. Es passte in jener Zeit einfach sehr gut zum Image eines weltoffenen und fairen Konzerns, der sich auch um die Belange der Menschen kümmert. Als sie allerdings vom Projekt Maven erfuhr, schrieb sie einen Brief an Google-CEO Sundar Pichai mit der Forderung, aus dem Projekt auszusteigen. Hinter Maven verbarg sich ein Militärprojekt für das amerikanische Verteidigungsministerium. 3.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unterschrieben den Brief. Einige Wochen später gab Google bekannt, den Vertrag mit dem Verteidigungsministerium nicht zu verlängern. 2018 war Whittaker zudem eine der Initiatorinnen der Google Walkouts, bei denen 20.000 Google-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter gegen Sexismus und Rassismus am Arbeitsplatz protestierten.