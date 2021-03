Sonos beliefert Audi mit Soundsystemen

Audi hat einen neuen Zulieferer für Soundsysteme. Sonos, Pionier bei vernetzten Lautsprechern, werde den gerade vorgestellten Audi Q4 e-tron ausstatten, sagte Sonos-Chef Patrick Spence in einer Videokonferenz mit Analysten. Es wurde schon seit geraumer Zeit darüber spekuliert, dass Sonos sein Geschäft auch auf Soundsysteme in Autos ausweiten könnte. Jetzt wurde der Vorstoß in eine neue Produktkategorie beinahe beiläufig ohne die in solchen Fällen üblichen großen Ankündigungen bekannt.

Sonos wurde bei der Vorstellung des Q4 e-tron nicht explizit erwähnt. Auf Fotos des Innenraums ist jedoch das Sonos-Logo auf dem Lautsprecher in den Türen zu sehen. Spence bestätigte die Zusammenarbeit danach auf Analysten-Nachfrage. Audi sei innovativ und bereit, zu experimentieren, sagte er. Weitere Details zu der Kooperation werde es demnächst geben.

Hart umkämpfter Markt

Sonos trifft im Automarkt auf starke Konkurrenz unter anderem der Samsung-Tochterfirma harman, die in Fahrzeuge Lautsprecher unter bekannten Hifi-Marken wie JBL, Mark Levinson und Lexicon einbaut. Die Autohersteller sind zudem berüchtigt dafür, mit ihren Zulieferern hart selbst um Cent-Beträge zu feilschen, um die Kosten pro Fahrzeug zu drücken.

Der Volkswagen-Konzern, vielfach bedacht auf eine Gleichteil-Politik, leistet sich im Bereich Soundsysteme eine ungewöhnliche Vielfalt. Die Kernmarke VW setzt auf harman/kardon und, wie auch Seat, auf Beats Audio. Skoda verbaut Lautsprecher und Verstärker von Canton. Porsche wird von Bose und Burmester beliefert. Audi arbeitete lange Zeit ebenfalls mit der amerikanischen Marke Bose zusammen, inzwischen ist Bang & Olufsen aus Dänemark der Lieferant. Ob nun alle Modelle von Audi auf Sonos umgestellt werden, ließ Audi offen.

(mfz)