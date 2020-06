Spielerisch Sprachen lernen

Das spielerische Lernen mit der niedlichen Eule Duo und das Punktesystem, bei dem man Edelsteine, Herzen und Kronen sammelt und bei Fehlern wieder abgeben muss, motiviert Kinder, Jugendliche und auch manche Erwachsene mehr als das Lernen mit anderen Apps.

Gleich zu Beginn legt man in Duolingo sein Tageslernziel fest, zum Beispiel eine Lektion pro Tag. Das ist nicht schwer durchzuhalten, denn die Lektionen sind mit zwei bis fünf Minuten Länge kurz und knackig. Jede Lektion enthält Übungen zum Hören, Sprechen und Übersetzen. Dabei erscheint immer wieder die kleine Eule Duo mit aufmunternden Worten. Innerhalb der Lernmodule kann der Nutzer zwischen verschiedenen Themengebieten zum Vokabeln lernen wählen oder sich stattdessen für Grammatiklektionen entscheiden.

Wird das Tagesziel mehrere Tage hintereinander erreicht, erhält man dafür einen sogenannten Streak, also eine Serie, die aber wieder verloren geht, wenn man nicht dranbleibt. Was dabei wohl am meisten anspornt, ist, dass sich jeweils hundert Nutzer zusammen in einer Liga befinden und sowohl die Streaks als auch alle anderen Punkte gegenseitig sehen können. Nur die besten zehn Lernenden können nach einer Woche in die nächste Liga aufsteigen.

Produkt: Duolingo

Hersteller: Duolingo

Preis: kostenlos / Abo

(bsc)