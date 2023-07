Inhaltsverzeichnis Sprach-KI: Wie Sie Falcon-7B mit Google Colab ausprobieren können Sprachmodell auswählen Einrichten Starten Artikel in c't 19/2023 lesen

Sprach-KIs verschlingen Unmengen an Rechenleistung und Speicher – so viel, dass es fast unmöglich ist, sie auf dem eigenen PC auszuführen. Wenn Sie damit trotzdem experimentieren möchten, um beispielsweise zu lernen, wie man sie aus Python-Skripten heraus verwendet, um sie in Ihre Projekte zu integrieren, müssen Sie nicht gleich in teure Hardware investieren.

Nutzen Sie stattdessen die Cloud – kostenlos. Zum Beispiel den Dienst Colab (kurz für Colaboratory) von Google. Bei Colab handelt es sich um einen Python-Editor, der sich an dem von Jupyter-Notebook orientiert. Um ihn zu nutzen, benötigen Sie nur einen Google-Account.

In der kostenfreien Version haben Sie Zugriff auf 12,7 GByte System-RAM, 78,2 GByte an Laufwerkspeicher und 15 GByte GPU-RAM. Das ist mehr als genug, um kleine Sprachmodelle darin herunterzuladen und auszuprobieren.