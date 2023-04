Städtebau zum Einmalpreis: Warum Pocket City 2 gegen den Strom schwimmt

Über Pocket City 2 gibt es zwei Geschichten zu erzählen, die beide auf eine Weise miteinander verknüpft sind: Da ist einmal die über eine deutlich weiterentwickelte Städtesimulation für iPhone und iPad, die über den App Store sogar auf dem Mac nutzbar ist. Im neuen Teil können Spieler jetzt unter anderem im 3D-Modus durch die eigene Stadt laufen. Das hat es – andere Titel lassen grüßen – natürlich auf die eine oder andere Weise in der Geschichte der Computerspiele alles schon einmal gegeben. Aber in dem Fall waren es teils große Spielestudios mit mehreren Entwicklern, was zu Geschichte Nummer zwei führt, dass nämlich Pocket City 2 zugleich die Geschichte eines Indie-Developers ist, der überdies als einzelner gegen den Strom der In-App-Käufe und Abos im App Store schwimmt und weiterhin ein Game zum Festpreis anbietet – ohne irgendwelche Extras, die zum Vorankommen benötigt werden.

Erster Teil erschien im Jahr 2018

Nach dem ersten Teil im Jahr 2018, der viel Aufmerksamkeit erhielt, hat Entwickler Bobby Li Anfang April 2023 mit Pocket City 2 nachgelegt. Der Detailgrad der Simulation ist nun viel höher: So gilt es auch Abfall und Abwasser der eigenen Stadt zu managen, es gibt Jahreszeiten sowie einen Tag-Nacht-Zyklus mit unterschiedlichen Herausforderungen. Spieler können sich jetzt in 3D frei in ihrer Stadt bewegen, mit Fahrzeugen herumfahren und Aufgaben lösen. Freunde von Zahlen und Statistiken kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Und wer mag, kann auch Straßenfeste feiern oder wahlweise einen Vulkan ausbrechen lassen.

Hinter Codebrew Games im kanadischen Toronto steckt eine einzelne Person: Bobby Li. Wir haben mit ihm über den neuen Teil und seine Entscheidung, das Spiel zum Einmalpreis von knapp 6 Euro zu verkaufen, gesprochen.

Pocket City 2 erinnert mich an die besten Zeiten der Städtebau-Simulationen. Was war Ihre Motivation, ein Spiel zu entwickeln, das es bereits in vielen Variationen gibt?

Bobby Li: Ich wollte ein Städtebauspiel für Handys entwickeln, das über den Rahmen eines Standard-Handyspiels hinausgeht. Ich habe gerne Städtebauspiele gespielt, aber auf dem Handy nicht genau das gefunden, was ich wollte, also habe ich beschlossen, mein eigenes zu entwickeln. Außerdem wollte ich es im Gegensatz zu vielen anderen Spielen ohne Mikrotransaktionen entwickeln.

Was unterscheidet Pocket City 2 von allen anderen Städtebausimulationen?

Pocket City fügt zusätzliche Funktionen hinzu, wie z. B. die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, Quests anzunehmen, seinen Avatar zu individualisieren und in Minispielen mit der Welt zu interagieren. Viele Spieler haben den Aspekt des freien Herumwanderns genossen und gesagt, dass sie sich dadurch auf eine neue Weise mit ihrer Stadt verbunden fühlen.

Eines der Highlights in Pocket City 2: Der neue 3D-Modus (Bild: mki / heise online)

Als ich las, dass Sie das Spiel allein entwickelt haben, konnte ich es kaum glauben. Wie kann man so etwas allein machen? Und wie viele Arbeitsstunden stecken in Teil 2?

Ich habe etwa drei Jahre Vollzeit an Pocket City 2 gearbeitet. Ich habe früher als Software-Ingenieur gearbeitet, und ich mache auch Grafikdesign. Als ich ein Teenager war, habe ich zum Spaß auch ein paar Animationen gemacht. Letztendlich konnte ich meine Fähigkeiten gut in die Spieleentwicklung einbringen, was ich schon immer machen wollte. Ich habe das Spiel mit Unity entwickelt, und im Unity Asset Store gibt es tolle Produkte, die einem dabei helfen. Dennoch musste ich neue Tools wie Blender erlernen, um meine eigenen Modelle zu erstellen und gekaufte Assets für das Spiel zu bearbeiten. Es hat auch eine Weile gedauert, bis ich Unity selbst verstanden hatte. Das erste Jahr bestand hauptsächlich aus Lernen!

Wenn Sie eine so aufwendige Simulation entwickelt haben, spielen Sie Pocket City 2 dann noch selbst, zum Beispiel zum Spaß?

Ich spiele es meistens nur zu Testzwecken. Ich denke, wenn man etwa 10 Stunden am Tag damit verbringt, etwas zu entwickeln, möchte man sich danach etwas anderes ansehen. Meine Familie und Freunde haben es aber gespielt und mir tolles Feedback gegeben, daher wusste ich, dass es Spaß macht!

Was Pocket City 2 von vielen anderen Spielen im App Store unterscheidet, ist, dass es keine In-App-Käufe gibt. Stattdessen ist das Spiel für einen einmaligen Preis erhältlich. Was war der Grund für den Verzicht auf dauerhafte Einnahmen aus Abonnements?

Aus geschäftlicher Sicht zieht der einmalige Preis Spieler an, die ein Spiel ohne Mikrotransaktionen suchen, und die sind meine Zielgruppe. Da ich eine Person bin, reichen mir die Umsätze aus diesem Preismodell völlig aus. Für ein großes Unternehmen wären das nicht genug Einnahmen, aber als Einzelperson bin ich ganz zufrieden damit.

Da freut sich der Zahlen-Nerd: Statistiken in Pocket City 2 (Bild: mki / heise online)

Wie sind die Reaktionen der Käufer auf dieses Modell? Ist die Einführung des neuen Teils gut verlaufen?

Ich habe viele Nachrichten von Spielern erhalten, die das Spiel genossen haben und sagten, dass das Spiel ihre Erwartungen mit so vielen neuen Funktionen übertroffen hat. Pocket City 2 ist im Vergleich zu Pocket City 1 in jeder Hinsicht größer. Die Verkaufszahlen sind noch nicht so hoch wie bei Pocket City 1, aber ich glaube, dass sie mit der Zeit steigen werden. Pocket City 1 hatte vor der Markteinführung einen größeren Hype, aber Pocket City 2 ist das bessere Spiel!

Was hat sich technisch unter der Haube von Pocket City zwischen Teil 1 und 2 geändert?

Pocket City 1 wurde mit Hilfe von Web-Technologien entwickelt, im Grunde war es eine schicke Website unter der Haube. Pocket City 2 wurde in der Unity-Engine entwickelt, was all die neuen Features ermöglicht.

Gibt es bereits weitere Pläne für Pocket City?

Ich plane die Unterstützung von Controllern, zusätzliche Sprachen (einschließlich Deutsch) und die Portierung des Spiels auf andere Plattformen. Außerdem möchte ich neue Inhalte basierend auf den Vorschlägen der Spieler hinzufügen!

(mki)